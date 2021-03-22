她42歲卵巢衰退竟能高齡懷孕 中醫調理立大功！
健康醫療網
2021-03-22 09:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】「我都已經40幾歲了，還能懷孕嗎」？這是許多高齡不孕女性在心中不斷反復詢問自己的話。然而答案是肯定的！中醫診所院長林襄穎醫師近來收治不孕患者蔡小姐，因42歲高齡卵巢衰退卵子庫存量AMH指數僅剩0.16（正常必須大於2），所幸經過中藥治療半年自然懷孕並順利生產。蔡小姐夫妻感謝醫護人員，在寶寶滿月時送來蛋糕，並分享寶寶成長照片。
她42歲卵子庫存AMH指數 僅剩0.16原來，蔡小姐因為晚婚，想要生育卻已「時不我予」，她自知年齡已大，加上先生是獨子且婆婆年事已高，所以一開始先是找了西醫婦產科，但是經過檢查才發現卵巢嚴重衰退，卵子庫存量AMH指數僅剩0.16（正常必須大於2），她從未想過自己的狀況竟如此糟糕，傷心失望之餘，轉而求助中醫，由中醫診所院長林襄穎醫師為其治療。林醫師診斷蔡小姐屬於「氣滯血瘀合併腎虛」體質，治療採用「行氣活血兼顧補腎」法則，藥物有：木香、烏藥、延胡、菟絲子、肉蓯蓉、巴戟天、淫羊藿、枸杞子等等。
先生支持中醫調理 半年自然懷孕令人感動的是蔡小姐的先生為了幫助愛妻一圓當母親的心願，也一起配合治療，她的先生乃是「腎水不足」的中醫體質類型，使用補腎水中藥包括：熟地黃、山藥、山茱萸、五味子、覆盆子、車前子等等，如此努力了半年果然有好消息，蔡小姐在純粹服用中藥情形下自然懷孕了，且孕產過程一切平安，真所謂皇天不負苦心人！
「生育」乃是女人本能 呼籲女性勿看輕自己林襄穎醫師表示，她曾經在她的不孕症門診做過一項研究數據，結果發現， 40歲至50歲所佔比例共21％，也就是前來治療不孕的女性，每5人即有1人年齡在40歲以上。而且年齡大、卵子庫存量太低、取不到卵、晚婚、第二春，是求助中醫的五大原因。然而林醫師說，女人的生育能力乃是上天賦予，她呼籲女性千萬別看輕自己。她曾經治療過的案例，包括44歲子宮卵巢長了一堆瘤、還有43歲AMH只剩下0.15、甚至是高齡45歲的這些患者們，分別進行中藥調理，最後她們都自然懷孕順利生產，可見女人的生育本能可以大到令人無法想像，因此高齡婦女仍有「子」望，把握時機儘快治療才是不二法門。
卵子「重質不重量」 儘快治療最重要值得注意的是，40歲以上女性卵子庫存AMH值普遍偏低，像蔡小姐僅剩0.16則是比同年齡又更低，然而卵子對於懷孕而言乃是「重質不重量」，換言之，好的卵只要一顆就會懷孕。所以女性對於AMH檢測結果應抱持謹慎態度，也就是若數值偏低應該高度警戒，但也不要過度絕望，總之儘快治療便是。資料來源：健康醫療網 她42歲卵巢衰退竟能高齡懷孕 中醫調理立大功！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊