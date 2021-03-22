加拿大前外交官康明凱案　北京法院將開審

（中央社台北22日電）中國預計今天在北京審理加拿大前外交官康明凱涉危害國安案，在此之前，中國遼寧丹東法院以類似罪名審理另一名加拿大公民史佩弗，不透明的審理過程招致許多批評。
中國控康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪一案，今天在北京開庭審訊。康明凱（Michael Kovrig）的妻子接受路透訪問時表示，康明凱及史佩弗（Michael Spavor）都是無辜地被捲入地緣政治糾紛，她強調扣押行為極不公正，必須讓他們重獲自由。2018年12月，加拿大應美國政府司法互助的要求，逮捕了在溫哥華轉機的華為創辦人任正非長女、同時也是華為財務長的孟晚舟。隨後人在中國的康明凱及史佩弗先後傳出遭中方扣留，北京於2019年5月證實兩人被捕的消息，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，史佩弗涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。史佩弗案19日在遼寧省丹東市中級人民法院閉門審訊，加拿大駐北京使館官員被禁止進入法院，最後法院宣布擇期宣判。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）批評，中國「任意拘留的做法，完全令人無法接受，法院程序不透明，也令人無法苟同。」2年來，中國與加拿大關係因上述3案跌入谷底。加拿大指控中國捏造罪名起訴加國公民，中國則否認起訴史佩弗、康明凱與孟晚舟案有任何關聯。（編輯：翟思嘉）1100322