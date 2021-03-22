逛求職網見月薪4萬缺！他讀完「神註解」臉綠：HR太誠實
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 11:58:03
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。不過，就有網友在《Dcard》貼文提到，滑求職網的時候意外發現，某公司的簡介相當特殊，工作內容甚至提及「累到快往生」，讓他不禁笑稱「誠實又幽默的HR！」
原PO表示，近日在滑求職網找工作時，意外看見某科技公司開出的職缺，職位名稱為「國外業務」，經歷不拘，經常性薪資達4萬元或以上，工作內容卻是：「回覆現有客戶與專案，要應付奧客需求的同時，要收尾的東西還不少；維護、服務現有ODM客戶，需使英文及小畫家溝通；聯繫、溝通PE／FAE／PM與工廠，要拿出方法使對方願意幫你，如隨身攜帶雙花紅棍；老闆交辦事項，大魔王，思緒快到讓你懷疑你跟他是在平行宇宙；出國參展，累到快往生；RMA進度追蹤，你會想拿電鑽烙鐵去請教工廠。」此外，公司簡介的部分提到：「我們的規模沒有比同業大，常常一個人要當好幾個人用；我們的老闆沒有比同業好，常常思緒太快，會讓人跟不上；我們的制度沒有比同業嚴，常常要讓人瞻前顧後；但是，老闆開口答應同仁的條件，絕對會有合約或正式郵件做為備查」。加薪的條件部分，若有同仁離職，其他同仁願意接手部分工作內容就加薪，做多得多，做少得少；有明顯的專業技能成長就加薪；依職等升遷就加薪。經營理念則為：「犯錯，是件很正常的事，連老闆本人也常犯錯，但要能認錯並預防，否則會被公司『登出』；尾牙或春酒不會讓員工表演，讓大家真正吃頓好料的；敬天愛人」。一連串介紹文讓原PO忍不住直呼「誠實又幽默的HR，整個心情都好起來了」；貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛回應「尾牙不用表演，讚到爆」、「這種公司沒有公司樣的，看起來就很雷」、「遇到這種我覺得還不錯欸，幽默又實在，該告知的都告知了，總比入職後被捅刀好」、「會打這種的都不要去，裡面的人很恐怖」；也有過來人分享「會打這種文字的公司我去過，但進去之後，有時候不見得真的是這樣，甚至會各種凹你，真的比較沒制度」、「我待兩間這樣的公司都沒事啊」。（編輯：賴詠璿）