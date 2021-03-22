日本首例「垂直感染」 孕婦生下新生兒檢測呈陽性
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-22 14:11:17
日本雖然在週日（21）解除東京都首都圈1都3縣的緊急狀態，但境內疫情仍在擴散中。日本小兒科學會近日公布，去年一名孕婦在確診新冠肺炎（COVID-19）後產子，醫療人員對新生兒進行PCR檢測時，發現呈現陽性反應，是日本境內首例垂直感染的案例。
據日本媒體報導，日本小兒科學會主任教授森岡一朗（森岡一朗）表示，學會對全國共1124個小兒科、醫療機構進行調查，在31家醫療設施中，有52名新生兒由確診新冠肺炎的孕婦生下，其中1名嬰兒在出生後接受檢測，結果呈現陽性反應，其他51名新生兒則為陰性。日本小兒科學會表示，國外有研究統計，孕婦垂直傳染新冠病毒給新生兒的機率不超過10%。森岡一朗表示，孕婦傳染給嬰兒的機率仍然較低，而且就算嬰兒感染了症狀也比較輕微，呼籲民眾不要過度擔心，但孕婦仍然要注意日常防疫。
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