全台唯一！三星全品體驗館　集雅社義享店開幕推勁爆優惠

義享時尚廣場於3月20日盛大開幕，地下1樓家電影音櫃位帶來驚喜！「集雅社」導入全台唯一結合家電、手機的「三星SMS全商品體驗館」，手機、影像、大小家電等全商品一應俱全。20日也邀來開幕大使小嫻帶逛櫃位推薦心儀家電，開幕期間更祭出多重優惠，還有超殺排隊夢幻逸品及獨家限量福袋等。

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▲「集雅社」義享時尚廣場店，與英國殿堂級音響品牌KEF聯手規劃，以參考香港KEF Music Gallery 音樂藝廊的風格概念，打造了「全台第一間 KEF 影音視聽室」。（圖／集雅社提供）

× ▲「集雅社」義享時尚廣場店，與英國殿堂級音響品牌KEF聯手規劃，以參考香港KEF Music Gallery 音樂藝廊的風格概念，打造了「全台第一間 KEF 影音視聽室」。（圖／集雅社提供）

百貨影音家電音響領導品牌「集雅社」義享時尚廣場店，主打智慧生活家電旗艦館，匯集各品牌大小家電，商品可說是應有盡有， 此外，更與英國殿堂級音響品牌 KEF 聯手規劃，以參考香港KEF Music Gallery 音樂藝廊的風格概念，打造了「全台第一間 KEF 影音視聽室」，不僅展示 KEF 不同系列的影音產品，包括旗艦款 Blade 2、重低音揚聲器與數位串流無線音響，並設置成 5.1 聲道環繞家庭劇院，讓愛樂迷能整個心靈沉浸在音樂與藝術美學之中，真正體驗和享受KEF揚聲器帶來的優質美聲，千萬別錯過了。

▲開幕大使小嫻帶逛櫃位推薦心儀家電，開幕期間更祭出多重優惠，還有超殺排隊夢幻逸品及獨家限量福袋等。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲開幕大使小嫻帶逛櫃位推薦心儀家電，開幕期間更祭出多重優惠，還有超殺排隊夢幻逸品及獨家限量福袋等。（圖／記者陳美嘉攝）

開幕大使小嫻出席活動時提到，自己很重視牙齒清潔，像是「國際牌音波電動牙刷」獨家W音波震動科技，雙馬達、雙震動，潔淨超有力，可達到牙周齒縫雙重護理；而「國際牌極潤奈米水離子吹風機」擁有保濕科技、雙倍礦物負離子改善髮質、速乾效率提升15%，也推薦給愛美女性。

疫後居家生活愈受重視，「LG蒸氣電子衣櫥」設計除臭、殺菌、烘乾等功能，可有效去除塵蟎、過敏原和細菌，深受消費者青睞，開幕期間推出超值特價；「LG直立式冷凍櫃」規劃獨立儲存空間，單台冷凍大容量，冷凍品一次購足一起收納，超級便利；另外，限量超殺逸品更是直逼破盤價，包含三菱日本原裝六門電冰箱、SONY電視、HITACHI除濕機、真空燒烤變頻微波爐、KEF無線藍牙主動式喇叭、YAMAHA聲霸等。

▲「集雅社」義享時尚廣場店，主打智慧生活家電旗艦館，並導入全台唯一結合家電、手機的「三星SMS全商品體驗館」，甫開幕就吸引眾多民眾搶先體驗。（圖／集雅社提供）

× ▲「集雅社」義享時尚廣場店，主打智慧生活家電旗艦館，並導入全台唯一結合家電、手機的「三星SMS全商品體驗館」，甫開幕就吸引眾多民眾搶先體驗。（圖／集雅社提供）

全台首家「三星全品體驗館」也是一大亮點，展售手機、大小家電等全商品，還推出義享獨家優惠，即日起至3月26日購買Galaxy S21、N20系列送獨家限定好禮；Jet無線變頻吸塵器特價不用2萬，還送旋風集塵盒；82型4K電視特價10萬有找，加贈空氣清淨機；另外像是滾筒洗衣機、冰箱等眾多商品都有獨家優惠。

即日起至4月21日開幕期間，除了限量優惠價，還可搭配百貨滿3千送2百及銀行刷卡好禮，另外，集雅社獨家加碼指定商品滿萬送千，滿額還贈精美好禮，就是要讓顧客買的超值又開心。