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松山機場遷址　羅智強酸：「選舉浮橋」選後就被收進抽屜

新頭殼newtalk

2021-03-22 22:02:01

▲ （圖／新頭殼）
▲台北市松山機場遷移議題時常被討論，台北市議員羅智強今（22）日表示，松山機場遷建像是「選舉浮橋」，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜。 （圖／新頭殼）
台北市松山機場遷移議題時常被討論，但由於涉及部門及多、工程浩大，需要中央、地方配合，以及多年的時間安排。不過，每逢市長選舉，幾乎都會有候選人，拋出遷建松機的政策。對此，台北市議員羅智強今（22）日表示，松山機場遷建像是「選舉浮橋」，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜。
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2018年台北市長選舉時，三名候選人丁守中、姚文智及柯文哲均對松山機場遷址議題有所著墨，羅智強在臉書PO文指出，柯文哲當時認為可以將遊行抗爭的單位，例如總統府、行政院、總統官邸等，移至該松山機場，避免吵到人，造成大家的生活不便。不過，松山機場遷建像是另類的「選舉浮橋」，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜。
許多網友也留言指出 :「政客，要的是選票，選上。選舉前給個發財夢，選上了，再說。民主社會上的特色。」、「為何不把會抗爭遊行的公家單位遷至社子島後就可以隨他們吵、「遷機場的議題，不是就那些想借機撈一筆的人所冀望的嗎？」、「不關心人民，浪費稅納錢，盡是談蚊子，有何仁何德！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
台北市議員羅智強 圖：翻攝自羅智強臉書（資料照）
台北市議員羅智強 圖：翻攝自羅智強臉書（資料照）
 
台北市議員羅智強表示，松山機場遷建像是「選舉浮橋」，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜。 圖：翻攝自羅智強臉書
台北市議員羅智強表示，松山機場遷建像是「選舉浮橋」，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜。 圖：翻攝自羅智強臉書
 
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