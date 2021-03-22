景氣穩敢轉職　2月失業率微增、季調後創1年新低

（中央社記者潘姿羽台北22日電）年後轉職潮來了，主計總處今天公布2月失業率較上月微增0.04個百分點，升至3.70%；若觀察經季節調整後的失業率則為3.73%，較上月下降0.02個百分點，且為近1年最低水準。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，按照往年經驗，農曆年後都會有一波轉職潮浮現，使得就業人數下降、失業率微增，屬於季節性因素，3月到5月失業率就會緩步下滑。根據統計，2月失業人數為44.3萬人，較上月增加5000人，其中因對原有工作不滿意而失業者增加3000人。陳惠欣指出，近5年2月失業人數月增數落在7000人至9000人間，今年僅增加5000人，推測與今年春節連假落點較晚，部分轉職情況可能會遞延至3月發生有關。陳惠欣也說，若要觀察年後轉職潮效應，可看失業人數當中「對原有工作不滿意而失業者」的人數變化，今年2月對原有工作不滿意而失業者增加3000人，與近幾年增加3000人至4000人的區間差不多。去年農曆年後，剛傳出武漢肺炎（COVID-19）疫情，陳惠欣表示，雖然當時台灣疫情尚不嚴重，但民眾轉職意願確實相對保守，從數據來看，沒有明顯轉職潮。近期台灣各項數據逐步回穩，勞動市場穩定，但仍未完全擺脫疫情衝擊，陳惠欣指出，2月就業人數為1151.4萬人，較上月減少1.3萬人，主因是年後轉職以及部分臨時性工作結束所致；但和去年同月相比，仍減少9000人，「隱含意思是疫情影響還在」。主計總處也提供2月主要國家季調後失業率，台灣為3.73%，香港、美國、南韓則分別為7.2%、6.2%、4.0%。陳惠欣說，台灣防疫表現不錯，失業率在去年5月達到高點後，就逐步回穩，而且不論失業率、勞動參與率，變動幅度都沒有其他國家大，勞動市場處在穩定水準。（編輯：楊凱翔）1100322