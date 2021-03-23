今日最聚焦／專家看F-5事故 換彈射椅能多一分生還機會
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-23 16:00:00
台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22）日下午執行訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，飛官羅尚樺中尉殉職、上尉飛官潘穎諄失聯。外界質疑F-5戰機老舊才會飛安事故不斷，軍事專家認為，飛安事故不一定與飛機老舊有關。
F-5戰機機齡平均40年，針對老舊戰機的戰力維持問題，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，F-5E戰機雖然大約服役了40年，戰機並沒有老舊的問題，只有適航問題，經過檢整後，年事再高、服役再久的飛機都可以飛，例如美軍B-52轟炸機、中國轟六K都算是服役很久，經過性能提升、延壽之後，還是可以擔任戰備，每次飛行意外不見得與機齡成正相關。飛機失事因素不外乎天候、機器與人為。陳國銘指出，F-5在空軍擔任部隊訓練機種，部訓機包括T-34螺旋槳教練機、AT-3噴噴射教練機，到進入戰鬥部隊之前要進行轉換訓練，擔任戰鬥機相關演訓動作，編隊飛行只是其中之一。戰鬥機在執行科目時其實有一定的風險，有些人會說F-5有沒有配備比較高階的投射椅，比較高階的彈射椅在發生意外時有多一分生還機會。飛機彈射不是飛機任何姿態都可以彈射，例如飛機側飛時就不可以彈射，通常有一定的角度與速度，不代表一定會獲救。譬如這次罹難飛官顱內骨折這是非常不幸，每次彈射都有它的風險。針對空軍要換馬丁貝克Mk16彈射椅，陳國銘指出，人類航空器發明之後，如何在空中安全逃生成為人類與科學家關心的議題。之前螺旋槳時代大多是開艙後飛行員直接挑下去，現在因為噴射戰機速度越來越快，沒有時間從事彈射的動作。飛機的彈射椅有一個設計，零高度、零速度，即使沒有飛行速度，彈射椅彈射出去時可以順利把座艙罩炸開，再讓彈射椅彈射出去，這是一個很高超的設計。目前檯面上以美製、英製系統為佳，我們不太可能買俄製系統，唯一選項剩馬丁貝克彈射椅。