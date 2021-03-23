信義安和地主告北捷 二審宣判僅獲賠31萬元
記者張志康/綜合報導
2021-03-23 13:50:53
台北市捷運聯開案曾在國內政壇引起軒然大波，導火線來自台北捷運信義安和站聯開宅旁的這一小塊土地，地主認為私有地遭捷運工程局鋪設路面，提起還地、國賠等訴訟。今日台灣高院宣判，認定部分為既成道路須扣除，地主獲返還土地縮小、獲賠金額減為31萬元。
判決指出，黃姓地主等人認為其所有的土地遭台北巿捷運工程局鋪設柏油，提起國賠訴訟請求刨除、回復原狀，將土地返還，須給付新台幣198萬多元，在返還土地前須付月租。該案一審結果，黃姓地主等人的國家賠償請求權已罹於時效，丈量相關土地後，判捷運工程局就一部分土地上柏油路面刨除並返還地主，須給付近47萬元，在返還土地日之前按月給付地主11550元。捷運工程局不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審調查，捷運工程局於民國94年間因捷運站工程施工而借用這塊土地，雙方爭執的這塊土地使用現況可分為兩部分，一部分是作為道路用的寬度2.03公尺土地（簡稱E部分土地），另一則是作為花圃用的面積13.895平方公尺土地（簡稱F部分土地）。二審指出，E部分土地於80年間已作為道路，供不特定公眾通行使用迄今，為既成道路，並經台北市政府認定具有公用地役關係，捷運工程局依市區道路條例的規定，於E部分土地上鋪設柏油，合乎供公用通行使用的公共利益，其補償關係屬公法上的權利義務。二審表示，E部分土地在此公用地役關係存續期間，在公眾通行目的範圍內，不生私法上不當得利的問題，黃姓地主等人請求捷運工程局將E部分土地的柏油路面刨除並返還，以及給付相當於租金的不當得利，並無理由。至於，F部分土地在捷運工程局借用時，作為花圃之用，捷運工程局依94年會議結論，在工程施工完工後，應將F部分土地回復原狀，且捷運工程局並未舉證證明F部分土地上有開闢完成計畫道路，供公眾通行之用，因此黃姓地主等人請求捷運工程局應將F部分土地之柏油路面刨除後返還，以及給付租金的不當得利，為有理由。二審計算後，判捷運工程局就F部分土地上柏油路面刨除並返還地主，須給付31萬670元，在返還土地日之前按月給付地主7649元。還可上訴。2019年，台北市議員簡舒培針對本案質詢市府，2020年台北市政府將本案依背信罪嫌移送政風處，函報廉政署偵辦，連時任副市長的陳景峻也被法辦。