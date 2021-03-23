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等高鐵被酸「年輕人太閒」！女1句曝年薪百萬　全場嗨炸

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 14:31:14

▲一名35歲的男子感嘆「搭不起高鐵」很可悲，貼文一出，網友全傻眼，甚至直呼「張忠謀也搭台鐵啊」。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲原PO在台中高鐵站綁鞋帶，卻莫名被一旁陌生的阿姨狠酸「現在的年輕人好閒！」讓她相當無奈。（示意圖／台灣高鐵公司提供）
高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；不過，今（23）日一早，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，在台中高鐵站綁鞋帶，卻莫名被一旁陌生的阿姨狠酸「現在的年輕人好閒！」讓她相當無奈。
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原PO表示，今早在台中高鐵月台一邊等車，一邊認真在綁自己的鞋帶，無意間聽見旁邊兩位年紀稍長的阿姨對話「現在的年輕人好閒，看我們的鞋帶都隨便綁就好」、「嘿呀！人生重心不一樣，我們以前忙著賺錢……」
她聽完心中很不是滋味，但因為對方沒有指名道姓，她並沒有起身反駁，只是心想「不好意思我要40了，不小了，是妳保養不好，難不成我靠專業年薪百萬也要跟妳說嗎？」
▲原PO在台中高鐵站綁鞋帶，卻莫名被一旁陌生的阿姨狠酸「現在的年輕人好閒！」讓她相當無奈。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO在台中高鐵站綁鞋帶，卻莫名被一旁陌生的阿姨狠酸「現在的年輕人好閒！」讓她相當無奈。（示意圖／翻攝自Pixabay）
網友看完原PO的遭遇，紛紛回應「之前也有遇到我跟我姐在外面吃飯，結果隔壁桌的阿姨批評我們點炒泡麵，說什麼現在年輕人都愛吃泡麵怎樣怎樣的，我就覺得那間餐廳炒泡麵最好吃啊」、「有些老人就剩一張嘴，我時時都看著他們，提醒自己老了不要這樣」、「現在的老人才閒吧？管好多」、「是不是在海邊等車來？」「姐姐！我不想努力了」、「您好年輕，只要聽到重點就好」。
不過，也有人認為「還好吧，人家是2人之間的對話，不小心被你聽到罷了，又不是當面對你講，不一樣的事情，不用太在意」、「老人的話就聽聽就好，聽進腦裡，多傷自己而已」。（編輯：賴詠璿）
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