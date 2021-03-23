歡慶兒童節　13處國家森林遊樂區12歲以下免費

（中央社記者楊淑閔台北23日電）4月2到5日兒童節併同清明連休4天，林務局今天表示，12歲以下兒童這期間到太平山等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車免費，並提醒防疫配戴口罩。
農委會林務局指出，4月上旬4天連假，12歲以下兒童到林務局轄管的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，都可免費。林務局並說，受169線達邦公路28.5K邊坡火警影響，造成台18線69K附近上邊坡火害後坡面裸露，易受天候影響發生零星落石滾落道路情況，考量安全，配合施工實施交通管制，提醒前往阿里山國家森林遊樂區的遊客，若行經多加留意。林務局轉述，公路總局自3月22日起至4月30日辦理火害邊坡刷坡及掛網（含錨釘）作業，並配合實施道路封閉管制措施，於上午7時至傍晚5時期間，每小時放行1次，又因正值阿里山花季期間，星期例假日及清明連續假期則不施工。另外，配合防疫，林務局從去年12月起對森林育樂場域祭出人潮分流措施，民眾出發前，可至「林務局-森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網及林務局局網查詢。（編輯：管中維）1100323