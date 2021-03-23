三星超狂A系列來襲　燦坤預購最高省8320！

歷來各家手機品牌的旗艦機型，往往令人垂涎想擁有，不管是外型控、規格控，都能被快速圈粉，而頂規的好，你我都知道，不過黃金比例的總和，迎來的是價格不斐，而近來三星再度傳出旗艦下放的好消息，就是推出A系列的中高階機種「防水豆豆機」，4色大放異彩，性能更是直挑它牌同級機種，除了本身超強性價比，3月31前，到燦坤預購，再送3大好禮，以及Galaxy Buds+超值加價購，讓CP值再上一層樓。

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▲「防水豆豆機」包含潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆，讓年輕世代輕鬆打造屬於自己的新潮流。（圖/品牌提供）

× ▲「防水豆豆機」包含潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆，讓年輕世代輕鬆打造屬於自己的新潮流。（圖/品牌提供）

許多人買手機，就想入手旗艦機種一次到位，除了完整、完美符合日常使用，藉由最新黑科技與更新，手機壽命更能撐得長長久久，但看到旗艦機種的價格，往往令人猶豫再三，因此有聰明的消費者，把目光放在旗艦下放機型，而三星初、中高階的A系列，就是歷來旗下黑科技的總和，成為許多人每年必等機種。

繼3月初A32 5G之後，台灣三星電子再推專為Z世代社群生活量身打造的5G新機Galaxy A52 5G「防水豆豆機」，有著年輕活潑的新穎配色，包含潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆，對於年輕世代而言，更能配合自己的時尚穿搭，展現Z世代的新潮流。

再看到規格，三星這次下足重本，加入了屬於旗艦選項的Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕、120Hz更新率、雙喇叭、6400萬畫素相機與OIS防手震，4K影片快照、一鍵拍錄、夜間模式及多種場景智慧辨識等功能，並搭載超高解析4+1相機鏡頭，讓拍照體驗近乎旗艦頂規。

另外，會取名叫「防水豆豆機」，便是搭載了IP67防水防塵，可以滿足不同族群的使用情境，不管是一般民眾的休閒娛樂、甚至使命必達的外送族，就算大雨一來，或是不小心落水，別擔心，它就像自帶隱形雨衣，滴水不進。

▲3C通路龍頭燦坤祭出限時限量加碼，預購「SAMSUNG Galaxy A52 5G 」，就送3大好禮。（圖/品牌提供）

× ▲3C通路龍頭燦坤祭出限時限量加碼，預購「SAMSUNG Galaxy A52 5G 」，就送3大好禮。（圖/品牌提供）

三星旗艦規格下放再出新機，挑戰市場中高階機種價格帶，而3C通路龍頭燦坤

再祭出限時限量加碼，只要預購「SAMSUNG Galaxy A52 5G 8G/256G」，就送3大好禮 ( 行動電源+64G記憶卡+玻璃保貼)，還能以990元加購，由AKG調教的Galaxy Buds+(市價5990元)，另外，若搭配指定資費方案，此款真無線藍芽耳機0元就可帶回家，最高省下8320元 ，不過只有限量50組，想一次大全配，再次超越最狂A系列，可得手刀衝搶一波。