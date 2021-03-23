《犯罪人生》特殊田調 男情慾按摩師「服務女性」找真愛
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-23 21:00:00
《犯罪人生》是由編劇王仁芳、監製陳斯婷，以及4位台灣新銳女導演謝沛如、楊婕、李怡慧、黃丹琪等人，一同創作的多段式「壞女人電影」。今（23日）記者會上，4位導演分享特別的田調經驗，尤其以「服務女性」為樂的男情慾按摩師，最讓人印象深刻。
《犯罪人生》4段故事為「秋桃的反擊」、「仕女按摩」、「冬夜逃亡」、「直播主的粉絲見面會」，分別描述對說謊前夫的詐騙報復、遊走道德邊緣的情慾按摩、迷失於同儕與社群認同的未成年直播主，以及為了從家暴丈夫中奪走小孩監護權，而選擇綁架孩子的女人故事。導演們分享令人印象深刻的田調經驗，楊婕針對情慾按摩題材作功課時，曾約訪一位男性情慾按摩師，對方表示以「服務女性」為樂，希望透過歡愉的性服務找到人生真愛；李怡慧學生時期當過直播主，對直播主的生態很有感觸；黃丹琪為了調查家暴題材，看遍「靠北婆媳」等各種光怪陸離的網友分享，豐富的田調經驗讓現場驚呼連連。導演謝沛如擅長描繪女性幽微心理，她執導的「秋桃的反擊」，故事講述秋桃為丈夫觸犯票據法而坐牢，出獄後卻屢遭前夫輕視與欺負，一念之下與昔日獄友對丈夫展開報復。謝沛如表示，田調過程中，發現80年代有許多女性因票據法坐牢，甚至在獄中生子，因此希望從不同角度出發，來創作女性犯罪的劇本。導演楊婕執導「仕女按摩」單元，故事描寫檢察官考試連年失利的貞淑，透過探索遊走於法律邊緣的情慾按摩，重新找到自信，卻陷入了情愛之癮。對此，楊婕在約訪過程中，有一位男性情慾按摩師讓她特別印象深刻，「對方說他沒有其他專長，唯一的專長就是服務女姓，過往戀情也常因只會性愛被女朋友甩，他說自己只會性愛，希望能夠透過服務中找到自己的真愛。」導演黃丹琪負責「冬夜逃亡」單元，故事阿菊遇到被丈夫施暴的詩盈，詩盈為了爭奪扶養權綁架自己小孩，阿菊協助完成綁架案，才發現阿菊曾因不堪丈夫家暴，對前夫重傷害未遂後入獄三年，面對詩盈就像看到當年的自己。黃丹琪鎖定家暴題材後，看遍「靠北婆媳」等貼文，她說：「真的很難想像那是發生在現代的事情，有些媳婦會被婆婆當面逼餵奶，或是壓力大到覺得全家只有廁所是自己的空間。」她也發現不只是男性會對女性施暴，也有女性會因種種原因，對另一半下重手「斷根」，讓她相當好奇，女性走向家暴的原因為何。導演李怡慧執導「直播主的粉絲見面會」，內容描述未成年的直播主小咪，因惡整影片爆紅，讓她從班上不受歡迎的角色，一躍成為網紅，在她的第一場「粉絲見面會」後，發現她的頭號粉絲是同校不受歡迎的同學，為了讓自己不再回到過往，小咪也成為霸凌者共犯，目睹頭號粉絲被欺負現場。李怡慧表示，高中時也曾當過直播主，她走在路上會被搭訕，因好奇心去做視訊電話工作，內容就是24小時隨身攜帶鏡頭，沒想到遇到狂粉說要跟她結婚，至今印象深刻。《犯罪人生》目前仍在選角階段，預計年底拍攝，4位導演公布海選資訊，廣邀年齡層8至20歲的新生代演員，角色包含跟阿嬤打擊正義的8歲小女孩、唱跳勇於表現自己的高中女孩、天使臉孔魔鬼身材的年輕情慾按摩師等，表演經驗不拘，詳情可上「犯罪人生」臉書粉專查看。
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