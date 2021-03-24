戰狼外交再升級　中學者：從見招拆招變以我為主

（中央社台北22日電）中國「戰狼外交」升級，楊潔篪與王毅在中美高層會談批判美方，不但官媒讚揚，更點燃中國民族情緒。中國學者以「豺狼來了有獵槍」暗批美國，稱中國外交已從被動的見招拆招變為以我為主。
對於中國戰狼外交的力道不斷上升，中國國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法研究中心主任田士臣指出，中國外交文化轉型是客觀上中美雙方實力對比變化的反映。田士臣在中國深圳衛視的媒體平台「直新聞」，以「朋友來了有美酒，豺狼來了有獵槍」為題發表評論。文章直指，美方利用媒體在場的時候，對中國無端指責，目的就是為了在美國國內民眾和共和黨面前作秀，根據國內政治需要為一己之私精心安排的議程，「美方一定是期望中方會配合演這場戲吃個啞巴虧，但美方的算盤落空了。」田士臣說，這樣的結果象徵中國外交文化經過近年來調整後的轉型升級，趨向更加務實、高效和以結果為導向，從注重「形式和面子」轉變為更加注重「內容和裡子」，從被動應對轉變為以我為主。文中提到，過去中國總認為，雙方開展高層交往或有重大紀念活動等政治外交議程時，都應該為此創造良好氛圍，在經濟、軍事和外交等領域展現一些善意。結果，在很多情況下中方表達的善意只是單方面「以君子之心度小人之腹」，外方並不完全理解中方表達的善意，依然我行我素。他舉例，在中美舉行會談之前，美方逕自宣布了新一輪針對中國的制裁名單。此外，在中外雙方高層外交活動時，外方從不停止針對中方的軍事行動。田士臣並稱，促使中國轉變的另一個因素，是為了對應美方「逢中必反」策略。為了攻擊中國而攻擊中國，將這種敵對競爭關係強加給中國，使得中國不得不進行反思和應對。田士臣認為，中國外交文化轉型不是為了對外示強或稱霸，而是使中國的外交真正回歸其本質，維護中國主權、安全和發展利益，並與各國友好交往。他並稱中國將依然堅持走和平發展道路和奉行防禦性國防政策。前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策規劃顧問余茂春，日前接受美國自由亞洲電台訪問時分析，「以前戰狼外交在比較低層次的人身上，像外交部的發言人，可能代表著基層官員、吃瓜群眾，現在由中國最高級別的外交官說出來，反映出中國的戰略力度」。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100322