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海上波希米亞風主題派對 美拍歐洲皇室訂製婚紗照為迎接2021年春季，「探索夢號」將在3月重啟跳島之旅，延續去年的熱門澎湖、金門、馬祖三大離島旅遊目的地，推出3天2夜、4天3夜、5天4夜等多種組合玩法，更加碼推出更多創意海上跳島玩法，將不定期推出異國「主題式」航次，像是波希米亞主題、日本文化主題、泰國潑水節等，期盼藉由結合各國文化風情，帶給國人乘坐郵輪就能達成環「郵」世界的夢想。
除此之外，今年4/22-6/28澎湖花火節即將登場，搭配520的浪漫氛圍，郵輪也成為新人結婚拍攝婚紗最愛取景的景點之一，雲頂郵輪集團與雄獅預計與歐洲皇室頂級婚紗品牌PRONOVIAS合作，推出一系列海上郵輪美拍婚紗照，包括：新人婚紗、閨蜜婚紗和個人婚紗寫真等套裝行程，「探索夢號」也選出十大網美打卡景點。在跳島部分，搭配度假風的金門沙美摩洛哥、南石滬公園、陳景蘭洋樓等，讓旅客在岸上、郵輪上都能拍出渡假風的網美照。「探索夢號」3天2夜海上皇宮婚紗專案，包含入住皇宮套房、PRONOVIAS、Vera Wang等國際品牌婚紗（共三套）、全程造型梳畫、30張精修婚紗照。原價19.9萬，4月限量優惠價9.9 萬起(2人同行)，可拍攝新人、閨蜜、個人婚紗。
而每年農曆3月有「瘋媽祖」習俗，因為農曆3月23日是台灣第一天后媽祖誕辰日，每年從過完元宵到4月間，全台各地均有盛大的繞境祈福活動，更被列入世界三大宗教盛事之一，形成台灣獨特的社會文化，而靠海維生的離島媽祖信仰更早於台灣本島，「探索夢號」四月推出跳島瘋媽祖航次，將串聯起離島與本島的媽祖信仰，乘客可以在一趟旅程中，走訪歷史均有數百年以上的澎湖天后宮、金門天后宮、馬祖天后宮，除了祈福保平安，也順應民情弘揚台灣特有的傳統文化。
圖文提供：雄獅旅遊
跳島郵程PLUS海上花火節出發地點：基隆港母港遊程航次：5天4夜5個航次（出發日期為5/2、5/16、5/30、6/13、6/27），航程造訪基隆、澎湖、金門、馬祖；4天3夜5個航次（出發日期為4/25、5/9、5/23、6/6、6/20 ），航程有基隆/澎湖/金門、基隆/澎湖/馬祖2種航次；3天2夜的限定航次（出發日期為4/21），航程造訪基隆、澎湖，可觀賞到4/22澎湖花火節的第一場煙火秀及開幕表演。旅程費用：3天2夜海景房3,000元起、4天3夜6,700元起、5天4夜8,100元起
這篇文章 跳島旅行｜國旅享異國風情 從上船那一刻秒到國外 最早出現於 行遍天下旅遊網