人妻趕老公睡沙發！一看畫面臉綠 網讚：上陣不離父子兵
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 16:30:00
夫妻之間的感情問題千百種，長久婚姻相處過程中難免遇到爭吵，有時一言不合，先生就落得只能在客廳睡沙發的下場。有位男網友就透露自己被老婆趕出來睡沙發，但兒子們義氣相挺共進退，老婆看到父子同心的畫面也傻眼了，只能求他「帶隊回房睡覺」，讓大家笑翻。文章發布不到幾小時，便獲得超過1萬4千位網友按讚。
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，笑稱當自己被老婆趕出來睡沙發時，「這兩個小的，總是不讓我失望」，都會跟著共進退，讓原PO大讚「果然沒白疼他們」，並標註趣味關鍵字「父子同心不向惡勢力低頭」。而從照片中可以看見，父子三人同睡沙發的畫面十分有趣，又好像有點貼心，兩個躺沙發的小孩睡姿各異，更是有種萌感。原PO解釋照片是「老婆求我帶隊回房睡覺時」拍下，笑翻的網友紛紛留言回覆說，「媽媽是看在小孩的份上才會叫你一起進去睡，爸爸不要得意」、「這孩子真懂事」、「小孩好挺老爸」、「爸爸沒白疼了」、「義氣」、「媽媽以後頭痛了」。另外許多網友都大讚小孩可愛，「被右邊融化」、「我放大只看小孩」、「小孩也太可愛」、「好可愛喔哈哈哈哈」、「兩個孩子的衣服跟爸爸的褲子是親子裝耶」、「一度找不到第三個在哪...哈哈」。（編輯：倪浩軒）