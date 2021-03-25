太銷魂！双響泡新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」激戰味蕾

不少人愛吃辣，不管是麻辣、香辣還是酸辣，總是能與食材完美契合！尤其對於「麻辣控」來說，吃辣不僅可以促進血液循環、腸胃蠕動外，好處更是不勝枚舉，就連不少知名YouTuber、網紅，也四處尋找「辣」到銷魂的料理，以吃辣做為樂趣。而泡麵品牌「双響泡」為迎接25週年，推出新品「銷魂麻辣牛肉湯麵」，不少愛吃麻、辣的消費者認為「真的有銷魂」，讓人吃得大呼過癮。

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▲新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」，麻辣的湯頭，讓不少吃過的人表示有種莫名的銷魂感。（圖／NOWnews）

× ▲新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」，麻辣的湯頭，讓不少吃過的人表示有種莫名的銷魂感。（圖／NOWnews）

由於「辣」味麵的市場廣大，不少業者都精心研發，像是酸辣麵、麻辣湯底的速食麵都各有擁護者，而双響泡這款「銷魂麻辣牛肉湯麵」更是同時兼具「勁麻」與「辣香」的雙重享受。根據消費者實測後發現，湯底中帶有乾辣椒的「香」，搭配上花椒的「麻」，讓麻辣香氣可與麻辣鍋底匹敵，入口後，味蕾頓時能感受到辣的挑逗，緊接著是麻的刺激，富有層次的口感讓人有銷魂的感受！

此外，湯頭除了有麻辣香外，還有牛肉湯特有的餘韻，恰到好處的呈現麻辣牛肉湯該有的風味；再加上双響泡獨有的兩塊麵，將桶麵升級到下一個檔次，不僅讓人辣得過癮，又吃得飽足。想嘗鮮的你，可到四大超商通路一嚐究竟。

▲身為麻辣控的你千萬不能錯過這款新口味的泡麵。（圖／NOWnews）

× ▲身為麻辣控的你千萬不能錯過這款新口味的泡麵。（圖／NOWnews）

双響泡近年來不斷地傾聽消費者給予的評價,也在口味上下了不少功夫，如日前推出的「日式雞白湯麵」以及「泰蝦酸辣湯麵」都獲得了許多正面好評，未來也將持續帶給消費者全新的極致饗宴。

▲双響泡近年來不斷地在口味上進行調整，獲得不少正面的好評。（圖／NOWnews）