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房市／三民區買賣熱區洗牌　此生活圈翻身

財經中心/綜合報導

2021-03-25 18:30:00

覆鼎金生活圈
▲覆鼎金生活圈憑藉成熟機能、相對親民房價，吸引自住客。（圖／NOWnews資料照片）
高雄市地政局統計各行政區建物買賣熱區，其中，三民區去（109）年的移轉棟數居全市之冠，並以覆鼎金一帶、寶業滯洪公園周邊、義華路等三處最熱門，且排名較往年竄升。專家分析，去年房市大環境佳，各區域房價漲幅都很明顯，但覆鼎金生活圈價格仍相對親民，無論中古透天、電梯3房含車位，都有機會在總價千萬內買到，吸引許多自住客。
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官方資料顯示，去年三民區以覆鼎金段覆鼎金小段（鼎強街周邊）、澄東段（文安南街周邊，近寶業滯洪公園）、獅頭段（義華路周邊）為移轉棟數TOP3的地段。特別的是，攤開歷年資料，三民區的建物買賣熱區頗有「洗牌」狀況；自實價登錄上路以來，覆鼎金段覆鼎金小段、澄東段在去年首度躍居第一、二名。
信義房屋明誠鼎山店店長孫再生分析，覆鼎金生活圈主要靠親民房價取勝，且當地生活機能成熟、南來北往便利，包括近榮總、義大醫院大昌院區、國小至大學學區、金獅湖等公園，另也擁有家樂福、全聯、寶雅、傳統市場，並近國道1號鼎金交流道。
孫再生舉例，覆鼎金生活圈屋齡20年左右的中古大樓，2房物件視含車位與否，總價落在450至550萬間，3房含車位750至850萬；至於中古透天，雖屋齡30多年以上，但總價800至1000萬就可以買到。整體而言，無論對本地客、外區客，都極具吸引力。
至於寶業滯洪公園一帶，孫再生也表示，鄰近三民區與鳳山的交界，地理位置接近期房市也很熱絡的文山特區。
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