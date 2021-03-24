正妹自助餐夾「爆滿青菜」！曝超佛金額　網跪：人美真好

現代人因為工作、生活繁忙，導致許多人習慣三餐都吃外食，但吃外食雖方便，卻也面臨到重油重鹹、營養攝取不足的狀況，對此就有一名外食族女網友發文，表示自己到自助餐店夾了一盒份量澎湃的青菜，結果竟然只要10元，貼文一出，網友們超羨慕。

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該名女網友今（24）日在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示因為媽媽覺得她經常吃外食，很少攝取到青菜，於是她今天中午就到自助餐店夾了兩樣「最綠的蔬菜」，「這樣一盒有點重量，但老闆竟然說『10元』」。

▲一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

▲原PO在自助餐店夾了滿滿一大盒青菜，竟然只要10元。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

不過也有許多網友開玩笑地表示，「這樣去麵店都30元起跳，一定是妳太正，老闆被妳收服」、「美女就是優勢，要是我就30」、「人美真好」、「以成本來說合理，不過老闆也真的佛心，不然他大可以賣你25元」、「漂亮的妹子就是不一樣」、「我認為是顏值的關係，人美真好」。（編輯：郭佩蓉）