正妹自助餐夾「爆滿青菜」！曝超佛金額　網跪：人美真好

現代人因為工作、生活繁忙，導致許多人習慣三餐都吃外食，但吃外食雖方便，卻也面臨到重油重鹹、營養攝取不足的狀況，對此就有一名外食族女網友發文，表示自己到自助餐店夾了一盒份量澎湃的青菜，結果竟然只要10元，貼文一出，網友們超羨慕。
該名女網友今（24）日在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示因為媽媽覺得她經常吃外食，很少攝取到青菜，於是她今天中午就到自助餐店夾了兩樣「最綠的蔬菜」，「這樣一盒有點重量，但老闆竟然說『10元』」。原PO聽到價格後有點嚇到，不禁在文末開玩笑表示「老闆是不是覺得我只吃得起青菜很可憐，所以才這麼佛心，其實我的主食是麥當勞套餐啊」！貼文一出，引起熱議，「好便宜啊！」、「地瓜葉三把好像50而已」、「清粥小菜50跑不掉」、「現在青菜的菜價不貴，自助餐的青菜菜價價格也是會跟著浮動的」、「好便宜哦，這在我們公司附近都要賣50了」。
不過也有許多網友開玩笑地表示，「這樣去麵店都30元起跳，一定是妳太正，老闆被妳收服」、「美女就是優勢，要是我就30」、「人美真好」、「以成本來說合理，不過老闆也真的佛心，不然他大可以賣你25元」、「漂亮的妹子就是不一樣」、「我認為是顏值的關係，人美真好」。（編輯：郭佩蓉）