騰訊公布2020年Q4財報 手遊收入較PC遊戲高出3.6倍
新頭殼newtalk
2021-03-24 22:25:04
中國網路巨頭騰訊今日公布2020年Q4財報，顯示第四季度營收1336.69億人民幣、較去年同期增長26%，全年總收入達4820億人民幣、較去年同期增長28%。值得一提的是，騰訊在手遊收入是PC遊戲收入的3.6倍、達367億人民幣，顯見現在手遊市場之大。
根據財報顯示，光是2020年Q4，騰訊旗下的手遊收入達367億人民幣，比起PC遊戲收入102億人民幣，足足多出3.6倍；而擴大到2020整個年度，手遊收入高達1466億人民幣，PC遊戲則是443億人民幣，同樣也有3.28倍的差異。騰訊表示，旗下遊戲工作室開發的《王者榮耀》連續兩年榮登全球手遊暢銷榜榜首，且為中國最受歡迎的手機遊戲，而《決勝時刻M》在中國推出更補足《和平菁英》、《穿越火線M》以外在射擊遊戲領域的布局。至於《天涯明月刀M》展現騰訊在大型多人線上角色扮演遊戲類型的實力，其在2020年第四季於iOS平台成為中國最暢銷的大型多人線上角色扮演遊戲。此外，騰訊也提到，《英雄聯盟》2020全球總決賽同時觀看人數最高超過4500萬人，創下遊戲電競賽事的收視紀錄，而《英雄聯盟：激鬥峽谷》的推出進一步擴大遊戲的用戶基礎。新聞來源為Newtalk 新頭殼