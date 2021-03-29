比男友還懂妳　人氣YouTuber共同見證「它」的貼心

綜觀各廠牌機車型錄，可說多數以男性市場設計為主，因為許多女孩們光是上了坐墊，便面臨那踩不到地的高度，而打消購車念頭，歷來多少會有主打女性車款問世，但能真正傾聽女性需求的車輛少之又少。不過，這個現象將在2021年由SYM開始逆轉，專為女性而生的新車款「Fiddle LT 115 」升級SYM獨家3零科技ZRSG，將零污染、行車安全的概念極大化，究竟這輛車有多貼心，就連人氣YouTuber滴妹 & 阿滴、瑀熙、 紀卜心親身上路開箱後，也被一秒圈粉。

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▲滴妹和哥哥阿滴，日前就靠著「Fiddle LT 115 ZRSG升級版」到陽明山來趟櫻花的尾巴之旅。（圖／翻攝自IG crown_du）

× ▲滴妹和哥哥阿滴，日前就靠著「Fiddle LT 115 ZRSG升級版」到陽明山來趟櫻花的尾巴之旅。（圖／翻攝自IG crown_du）

一輛機車適不適合妳，先別攤開配備表，上車後，腳能踩在地球表面，才有可看度！有著女生158cm可愛平均身高的人氣YouTuber滴妹，和哥哥阿滴，日前就靠著「Fiddle LT 115 ZRSG升級版」到陽明山來趟櫻花的尾巴之旅，身為愛好夢幻系體驗的滴妹說「前陣子在IG上看到各路友人去追櫻花，看得我羨慕得要死」，於是便揪哥哥(阿滴)一同上山賞櫻。

▲「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」，彷彿是嬌小型滴妹的專屬車款。（圖／翻攝自IG crown_du）

× ▲「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」，彷彿是嬌小型滴妹的專屬車款。（圖／翻攝自IG crown_du）

征服一整天的行程 有如Q彈棉花糖的坐墊 瑀熙一個小時也不喊累

▲車身坐高76公分，157公分的瑀熙能完美駕馭，加上SYM原廠獨家使用「Q彈棉花糖汽車級坐墊」就算騎上一個多小時的路程，也不會感到臀部痠痛。（圖／瑀熙 Yuci YouTube）

× ▲車身坐高76公分，157公分的瑀熙能完美駕馭，加上SYM原廠獨家使用「Q彈棉花糖汽車級坐墊」就算騎上一個多小時的路程，也不會感到臀部痠痛。（圖／瑀熙 Yuci YouTube）

除了雙載出遊，女孩們也需要個人的悠閒時光，身為女神代表的「瑀熙」在這方面有著不同的詮釋，她所企劃「大胃王的一天」全透過「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」輕鬆完成一日都會行程。首先，車輛坐高同樣也被不到160公分的瑀熙認證過關，接著，她馬上來個跨區挑戰，她表示「從新莊騎到大安區，超遠的，騎了快一個小時，好險它這個坐墊是那種很軟Q好坐的(Q彈棉花糖汽車級坐墊)，不然我跟你們講，一般的機車騎到這邊，屁股早就爛掉」。

▲愛逛愛買的瑀熙，就算要放較大的包包，還是各種大包小包物品，在Fiddle LT 115大空間配置下，完全不是問題。（圖／瑀熙 Yuci YouTube）

× ▲愛逛愛買的瑀熙，就算要放較大的包包，還是各種大包小包物品，在Fiddle LT 115大空間配置下，完全不是問題。（圖／瑀熙 Yuci YouTube）

經過了一整天的奔波， 「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」面面周到的設計，超大容量置物箱、便利的QC 3.0 USB快充充電座，都讓瑀熙整日出門在外，不怕手機沒電，也能盡情購物，彷彿身邊有個貼心小助手一樣。而瑀熙表示，跑行程途中，一度發生急煞事件，所幸有著CBS 2.0 煞車系統，行車安全更加分。

凡事顏質優先！紀卜心選車穿搭有一套

▲重視顏值的紀卜心，所選擇的「Fiddle LT 115 三零科技 ZRSG升級版」初雪白配色，與自身穿搭渾然天成。（圖／IG 紀卜心）

× ▲重視顏值的紀卜心，所選擇的「Fiddle LT 115 三零科技 ZRSG升級版」初雪白配色，與自身穿搭渾然天成。（圖／IG 紀卜心）

愛打扮，購物血拼的紀卜心，她表示「挑選任何東西第一眼都是看顏值，所以挑選機車也要選高顏值，同時能和身型、穿搭匹配的車」，而「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」初雪白，加上車身「輕新」時尚的水漾造型、水滴型的曲線、優雅的體態，讓她一秒就愛上，並表示「 隨意搭件針織毛衣，配白色休閒褲都非常適合」。紀卜心獨到穿搭學，融合服飾與車體外觀配色，與姊妹們來場悠閒的下午茶，保證能成為全場焦點。生活於都會的她，最常等待的就是紅綠燈，

走走停停之間，紀卜心感受到SYM獨家3零科技ZRSG「零延遲啟動」與「零噪音零污染怠速熄火系統」的美好，當停等紅燈時，車輛會自動進入怠速熄火狀態，只要再次輕轉油門就可以立刻啟動出發，除了省油之外，同時顧及安靜和環保，顛覆了她對傳統油車的想像。

整體而言，2021的「Fiddle LT 115 3零科技 ZRSG升級版」，重新定義了女孩系車款，外觀上展現「輕新」特色的「水滴型側視線條」、「美型荷葉露珠大燈」，保留現代流行品味的「繽紛幾何設計前視」、「水漾晶瑩LED定位燈」、搭載「低座高」、「省力中柱」、「22.5L超大置物箱」、「QC3.0 USB快充充電座」，以及3零科技ZRSG，零延遲啟動系統、零噪音、零污染怠速系統，省油又安靜，從用車人角度出發，把外觀、 舒適、性能完整體現，是輛最懂妳的車，更是小隻女孩們的最佳拍檔。