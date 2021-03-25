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發票槓龜卻收「中獎簡訊」！人妻愣住　真相反轉爽拿獎金

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 17:00:00

▲統一發票。（圖／NOWNews資料照）
▲統一發票最新一期的中獎號碼已經出爐。（圖／NOWNews資料照）
今（25）日又是逢單數月統一發票開獎的日子，不少人都趕緊興奮的拿出收集兩個月的發票，期望自己成為那個千萬富翁，或者中中兩百元，為生活添加一些小確幸。近日，就有網友分享自己老公手機收到「發票中獎」的簡訊，結果上網一查根本沒有這組中獎號碼，沒想到結局最後翻轉，貼文引發熱議。
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原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「前兩天老公的手機收到全聯發票的中獎資訊，結果顯少偏財運的他就上網查了該期的發票號碼，發現根本沒有簡訊說的這組中獎號碼，心想說應該是詐騙簡訊或者電腦系統錯誤，結果那天經過全聯，進去問一下，結果真的有500元可以領耶？有人有類似經驗嗎？」
▲網友表示收到全聯寄來的「發票中獎通知」，但上網查卻沒發現該組中獎號碼。（圖／我愛全聯好物老實說）
▲網友表示收到全聯寄來的「發票中獎通知」，但上網查卻沒發現該組中獎號碼。（圖／我愛全聯好物老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「就是雲端發票專屬獎！恭喜」、「雲端發票讚啦」、「應該是雲端發票專屬獎唷！所以才沒出現在該期的中獎號碼」、「我也有中雲端500元，真的是小確幸」、「雲端發票最低獎也有500，真的要常用」、「我是結帳時，櫃台人員告知有中獎，再拿身份證去領現金」、「上星期天跟老公去全聯....結帳時店員說老公中獎，老公一開始還不相信呢，後來才知道是中雲端」、「真的鼓勵大家用雲端發票，小確幸更多」。
而根據最新一期統一發票開獎號碼，這次1、2月統一發票獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「80325690」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「95201943」；另外，三組頭獎的中獎號碼分別為「64613291」、「00581856」、「63105417」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金；此外，也增開了1組獎金200元的六獎，中獎號碼分別為「295」。（編輯：張嘉哲）
▲110年1、2月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製）
▲110年1、2月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製）
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