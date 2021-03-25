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AIT：台美是半導體供應鏈合作夥伴　列為優先工作目標

新頭殼newtalk

2021-03-25 16:16:18

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
美國在台協會（AIT）處長酈英傑今(25)日表示，台灣是深受信賴的半導體製造地，他支持美台企業在半導體供應鏈的合作，將是AIT的優先工作目標。
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酈英傑今日出席「晶圓代工廠力積電銅鑼12吋廠動土典禮」時表示，他一方面恭喜力積電，一方面也恭喜台灣在全球半導體產業中扮演的領導角色，並且重申美國政府對供應鏈安全議題的重視。
酈英傑致詞時表示，在全球半導體供應鏈中，美國與台灣是最自然的合作夥伴；在半導體產業鏈的上下游，都找得到許多美台公司的身影。因此，支持美台企業在半導體供應鏈的合作，未來也將持續是AIT的優先目標。
酈英傑說，美國總統拜登與蔡英文總統都曾經指出，半導體產業是關鍵的戰略優先產業，且這不僅是在經濟創新方面，在國安領域也是如此。
酈英傑也提及將在6月8、9日兩天舉行的「選擇美國」投資高峰會，特別歡迎台灣所有半導體相關企業參加，今年將會以直播方式舉行視訊會議。
對於確保供應鏈安全，酈英傑指出，拜登政府特別重視該議題，去年美國也與台灣推出「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），透過這項機制，雙邊將能強化現有的經濟合作領域，建立新的經濟合作關係。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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