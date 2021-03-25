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各類百百款代言廣告　誰是刻在你心底的牌子？

娛樂中心/綜合報導

2021-03-25 22:00:00

▲家喻戶曉的品牌，背後不乏各種吸引眼球的創意，搭配符合形象概念的代言人，就能瞬間刻印腦海。（圖／資料圖片）
▲家喻戶曉的品牌，背後不乏各種吸引眼球的創意，搭配符合形象概念的代言人，就能瞬間刻印腦海。（圖／資料圖）
說到能夠朗朗上口，家喻戶曉的品牌，背後不乏各種吸引眼球的創意，搭配符合形象概念的代言人，讓民眾看一眼，就能瞬間刻印腦海，然而找代言人，從部落客、網紅、藝人等知名人士，只要具有知名度、話題性的公眾人物，自然有機會得到品牌青睞，不過要能塑造、體現出品牌內涵，講求各種面面俱到，而各類型的廣告露出中，其實內藏各種講究。
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▲「斯斯廣告」，由藝人羅時豐代言的廣告曲，2018年更與網紅蔡阿嘎合作，推出全新版本，讓這股「魔性」持續發酵。（圖／資料圖片）
▲「斯斯廣告」，由藝人羅時豐代言的廣告曲，2018年更與網紅蔡阿嘎合作，推出全新版本，讓這股「魔性」持續發酵。（圖／資料圖）
接地氣的魔性旋律　要人忘記都難
能夠一秒被人想起的廣告，像是流傳多年的「斯斯廣告」，由藝人羅時豐代言的廣告曲，歌詞、旋律簡單明瞭，可說深植人心，這支廣告在2003年問世，經常在國際賽事以及頒獎典禮播出，至今已近18年，仍不斷出現在電視廣告中，常伴你我日常，不管是大人、小孩幾乎都可哼上一兩句，2018年更與網紅蔡阿嘎合作，推出全新版本，讓這股「魔性」持續發酵。
▲踏遍世界各國的行腳節目主持人宥勝，靠著「冒險王」身分以7位數接下汽車代言。（圖／資料圖）
▲踏遍世界各國的行腳節目主持人宥勝，靠著「冒險王」身分以7位數接下汽車代言。（圖／資料圖）
理所當然的形象　使說服力大大加分
熱愛冒險、親近自然的宥勝，螢光幕前的他，是個踏遍世界各國的行腳節目主持人，私底下的他更偕同妻兒走上環球旅程，更在紐西蘭進行露營車公路旅行，宥勝跳脫城市框架、帶著全家投入大自然懷抱的夢想，靠著「冒險王」身分以7位數接下汽車代言，可說是當之無愧。
2020年高雄秋冬旅遊觀光大使，請來世界球后戴資穎任命為「秋冬觀光大使」，出身高雄的她，最愛的奶茶跟小吃，走訪各式景點，帶領民眾走訪亞洲新灣區及、駁二藝術特區、壽山動物園、愛河等都心精華區，一路開心品嚐美食、體驗金工DIY、暢遊觀光景點，博得許多網友表示「有質感多了！」、「賞心悅目多了，高雄就是年輕有活力」、「質感太好了吧」。
顛覆既定印象　令人眼睛為之一亮
「世界球后」戴資穎除了代言城市觀光，早在2017年更卸下球衣，改換一身黑色勁裝，身在火焰環繞的球場，做出拉弓射箭的動作，看似致敬電影《飢餓遊戲》女主角，但其實這是她代言《天堂M》的職業妖精，隱喻帶出「人生就是要不斷突破」的精神。
而身為創作型歌手的吳卓源，擅長R&B曲風，被PTT鄉民封為「鄉民老婆」，她那看似酷帥，帶點冰冷的形象，成功吸引到不同族群的青睞，2020年更被韓國知名手遊《天堂M》相中，成為新職業「神聖劍士」代言人，象徵新一代女力形象，特別出演遊戲廣告，並獻聲改編版遊戲主題曲，同時，也是她首次Cosplay處女秀，引起樂壇以及玩家的雙重關注。
不採過度的理所當然或是魔性洗腦，遊戲橘子擅以打破窠臼，大膽顛覆傳統玩創意，以跨領域策略找出體現自家品牌的代言人，透過各種視覺上包裝，令人耳目一新。
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