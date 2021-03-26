名家論壇》黃創夏／戰狼變蜜獾，預知習帝國悲歌
文/黃創夏
2021-03-26 08:45:05
中國的被迫害妄想和創傷後症候群到底有多深？且看他們一方面張牙舞爪在亞太地區欺凌台灣、香港、新疆、西藏和蒙古，表現得好似天朝復興；另一方面，卻又動不動「不吃這一套」、「八國聯軍」、「辛丑條約」‧‧‧內心的自卑和挫折表露無遺！
就在這樣極度自卑的內在，只能靠自大掩飾恐懼狀態下，全世界開始更清楚的看透：中國根本不是「戰狼」，只是本能地就只會戰鬥，而且往往是愚蠢戰鬥的「蜜獾」，「蜜獾」，是金氏紀錄中最無所畏懼的動物，「不是被別人打死，就是想打死别人！」就在這樣的「蜜獾式被迫害妄想症」病情惡化當中，習近平的「大習帝國」越來越自我麻痺，已經不像陳獨秀、李大釗、毛澤東、周恩來那一輩的共產黨百年前的創黨先輩，是深刻檢討中國封建式帝國帶來的先天不足與後天失調，因此決定要革故鼎新（雖然方向有所錯誤），而不是一味地只會潑婦罵街，賴在地上，像阿Q一樣只有「精神勝利法」！當下的「大習帝國」越來越像金小胖的模式，坦白說，全世界現代化的國家，看了還真是有點辛酸，想不到中國的民族主義越走越是回頭路，否定了鄧小平，學不來毛澤東、背棄了孫中山，最後，只是越來越像慈禧太后的那一種愚昧和狂妄。這樣的情況，任何人都知道「大習帝國」已經走向自毀的道路，特別是近日以來的「蜜獾外交」，簡直是自找死路，複製日本軍國主義的東條英機敗亡之路！搞外交，當然未必都要「彬彬有禮」，1960年代，前蘇聯總書記赫魯雪夫率團到紐約參加聯合國大會，當時已經是美蘇冷戰的高峰，在美國安排之下，美國安排美國盟邦陸續站上大會講台上痛罵蘇聯，連續好幾個小時。赫魯雪夫都雙手環抱在胸前冷笑以對，直到連菲律賓代表都上台指著赫魯雪夫的鼻子大罵是「海盜」，赫魯雪夫終於「震怒」，輪到他上台了，他脫下皮鞋，用力敲打講桌，震驚全場。有些人鼓吹說，中國共產黨的楊潔篪近日在阿拉斯加的表現，就是習近平效法當赫魯雪夫，粗魯表達對西方的蔑視。若是真的這樣盤算，習近平可真是東施效顰了。習近平當時正在文革被下放，沒讀太多書吧，恐怕不知道在1960年那個時代，蘇聯有許多領域是遠遠超越美國，不但在核武發展上領先美國，有了數量超越歐美的氫彈，還正在製作人類史上空前絕後，威力超過3384顆廣島原子彈的「沙皇炸彈」，在高科技上更是率先發射人造衛星、第一個太空人加加林成功飛出大氣層、傳統武器上的坦克和核子動力潛水艇，在質和量上都超越歐美的總和、扶植的越共更在中南半島把美國搞到灰頭土臉‧‧‧當赫魯雪夫在聯合國撒野時，可是有紮紮實實的國力當後盾！習近平帶領的中國，行嗎？晶片等核心技術、各種高科技能力、遠遠落後歐美，只能靠著偷拐搶騙‧‧‧習近平竟然以為自己是赫魯雪夫，笑話！事實上，楊潔篪和布林肯在阿拉斯加的演出，更像是80年前的故事重演，太平洋彼岸的兩大強權，正邁向終需一戰的發展，而習近平的嘴臉更像極了1941年的日本軍國主義首相東條英機。1941年7月，當時的美國和日本關係緊張，貿易談判遲遲沒有進展，而當時的日本已經在中國大陸打到了東南半壁，也已經進軍中南半島的越南了。當時美國國內依然有反對參戰的「門羅主義」聲浪，對於日本東條英機政府的態度不夠強硬，因此日本也存有和如今習近平的幻想一樣，也許可以靠找到一些華爾街和華盛頓的老朋友居中，各國對於當時美國總統羅斯福反侵略的決心，也有所懷疑。當時的英國首相邱吉爾就發電報警告羅斯福，說美國和日本如果繼續曖昧不明，會讓盟友疑慮，邱吉爾還特別拿中國和越南出來當例子，指責羅斯福會造成蔣介石和法國（當時越南宗主國）疑懼。到了11月26日，羅斯福終於下了決心，國務卿赫爾利召見和楊潔篪一樣是「飄洋過海來看你」的日本特使團，也和布林肯這次的做法一樣，事先就開出台港疆藏的具體條件，赫爾利也事先公開宣布三個條件：日軍退出越南、日軍退出中國東南半壁、日本勢力必須退回「918事變」之前。日本特使當然也和楊潔篪一樣大罵「日本人不吃這一套」，不歡而散。之後，日本的東條英機和習近平一樣，馬上在日本境內大內宣，習近平自稱不會再有「辛丑條約」國恥，東條英機也自稱不會再有日本國恥的「黑船叩關」，然後東條英機更加狂妄，下令偷襲珍珠港，軍國主義走到再也沒有回頭路。最後的結果世人皆知，東條英機的狂傲，帶領著日本一度陷入絕境，這樣的絕境重演，也將是習近平的末路！