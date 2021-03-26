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台中捷運｜中捷恢復試營運　持電子票證免費玩遍周邊景點

行遍天下旅遊網

2021-03-26 11:00:41

台中捷運｜中捷恢復試營運　持電子票證免費玩遍周邊景點
台中捷運｜中捷恢復試營運　持電子票證免費玩遍周邊景點
台中捷運在去年風光啟用試營運，但因為機械零件問題、乘車安全考量，決定暫停試營運，直到確認沒有乘車疑慮，才要再次重啟。就在3/25（四）恢復試營運，雖然少了嚐鮮的乘客，仍有不少民眾前往使用。
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▲文心崇德車站打造中信兄弟主題風格。
▲文心崇德車站打造中信兄弟主題風格。

中捷綠線試營運首日狀況良好　準備迎接清明連假人潮

中捷公司表示，去年底試營運6天就已達48.5萬人次，3/25（四）恢復試營運人潮累積至19時達4萬多人次。因有許多民眾已經嚐鮮過，恢復首日在車廂拍照的乘客較少，且因為此次試營運時間提早1小時於早上6時開始，通學、通勤乘客明顯增加，也較符合平日乘車的樣態，未來將在4/25起正式試營運。
▲恢復試營運首日人潮狀況好。
▲恢復試營運首日人潮狀況好。

周邊景點推薦

臺中國家歌劇院

由伊東豐雄設計、以「美聲涵洞」為概念，鄰近市政府站，先前米其林指南也曾利用這場地公布台北、台中米其林餐廳。
▲台中國家歌劇院夜晚的光線美不勝收。
▲台中國家歌劇院夜晚的光線美不勝收。

臺中中央公園

有台中之肺之稱的中央公園，鄰近文心櫻花站，近期有個美拍熱點，從空拍中可以清楚看到「抹茶湖」的神秘景點，可以搭乘捷運輕鬆抵達森呼吸。
▲夢幻的抹茶湖就在台中水湳經貿園區「中央公園」裡。（圖片提供：讀者拍攝）
▲夢幻的抹茶湖就在台中水湳經貿園區「中央公園」裡。（圖片提供：讀者拍攝）

草悟道

串連台中是許多景點的草悟道，如行草般的行雲流水，可從文心林公園站開始，好好走逛國立自然科學博物館、勤美誠品綠園道，乃至至市民廣場。
▲假日的草悟道市民廣場總是出現滿滿人潮。
▲假日的草悟道市民廣場總是出現滿滿人潮。

范特喜綠光計畫

有一群小眾原創者聚集的創意聚落，以紅磚老建築之姿吸引不少人前往拍照，最近站點是南屯站。
▲綠光計畫的紅磚老建築是美拍場景。
▲綠光計畫的紅磚老建築是美拍場景。

彩虹眷村

被《孤獨星球》選為「世界的秘密奇跡」景點的彩虹村，佈滿可愛夢幻塗鴉，都是出自於彩虹爺爺黃永阜之手，鄰近高鐵台中站。
▲色彩繽紛、充滿童趣彩繪的巷道，都是出自同一人之手。
▲色彩繽紛、充滿童趣彩繪的巷道，都是出自同一人之手。
更多景點推薦，可參考台中捷運官網
部分圖文來源：台中捷運


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