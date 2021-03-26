台中捷運｜中捷恢復試營運　持電子票證免費玩遍周邊景點

中捷綠線試營運首日狀況良好 準備迎接清明連假人潮中捷公司表示，去年底試營運6天就已達48.5萬人次，3/25（四）恢復試營運人潮累積至19時達4萬多人次。因有許多民眾已經嚐鮮過，恢復首日在車廂拍照的乘客較少，且因為此次試營運時間提早1小時於早上6時開始，通學、通勤乘客明顯增加，也較符合平日乘車的樣態，未來將在4/25起正式試營運。
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臺中國家歌劇院由伊東豐雄設計、以「美聲涵洞」為概念，鄰近市政府站，先前米其林指南也曾利用這場地公布台北、台中米其林餐廳。
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草悟道串連台中是許多景點的草悟道，如行草般的行雲流水，可從文心林公園站開始，好好走逛國立自然科學博物館、勤美誠品綠園道，乃至至市民廣場。
范特喜綠光計畫有一群小眾原創者聚集的創意聚落，以紅磚老建築之姿吸引不少人前往拍照，最近站點是南屯站。
彩虹眷村被《孤獨星球》選為「世界的秘密奇跡」景點的彩虹村，佈滿可愛夢幻塗鴉，都是出自於彩虹爺爺黃永阜之手，鄰近高鐵台中站。
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