結構問題延燒 交通部下令召回1189輛遊覽車、客運
記者陳致宇／台北報導
2021-03-26 11:25:07｜2021-03-26 11:25:32
蘇花公路遊覽車撞山事故造成6人死亡，運安會直指車體結構有系統性問題，同時發出通告，建議交通部立即全面檢視遊覽車及國道客運車之乘客座椅安裝及固定方式。交通部今（26）日表示，將擴大召回1189輛遊覽車及公路客運，其中，名盛公司打造718輛遊覽車已啟動召回計畫，其餘471輛要求4月15日前召回就座椅安裝及固定方式進行檢查。
根據運安會發布事故調查期中安全通告，近期發生多起大客車事故，乘客座椅有脫離車身地板的情形，造成多名人員傷亡，發現現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅本身結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞之能量，有關實際座椅與車身固定方式，則無明確規範，大客車乘客座椅改裝後，也缺乏標準檢查程序及規定。因此運安會建議交通部應立即全面檢視遊覽車及國道客運車之乘客座椅安裝及固定方式，同時優先檢視107年9月17日，台62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故、109年6月28日，台北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故及110年3月16日，台9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故同型車輛，確保行車中乘客的安全。交通部清查，107年9月17日，台62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故，車身打造廠為鉅松實業股份有限公司，使用順益車輛工業股份有限公司製造底盤打造，同（底盤）型式遊覽車219輛、國道客運139輛。109年6月28日，台北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故，車身打造廠為鉅鼎汽車股份有限公司，使用ISUZU（五十鈴）底盤打造，同（底盤）型式的遊覽車113輛。至於3月16日台9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故，車身打造廠為名盛實業有限公司，使用成運底盤打造，同（底盤）型式之遊覽車76輛。交通部表示，已要求名盛公司打造全部718輛遊覽車召回檢查，新增471輛則要求4月15日前召回就座椅安裝及固定方式進行檢查。