蔡正元爆：台南某綠委跟工業局 要業者買瑕疵遊覽車
記者余祥／台北報導
2021-03-26 11:32:17｜2021-03-26 11:37:39
蘇花公路遊覽車撞山事故造成6人死亡，運安會認為乘客座椅少兩根釘子固定恐是釀傷亡主因，交通部長林佳龍宣布緊急召回名盛實業公司產製的718輛遊覽車檢查。前國民黨副秘書長蔡正元爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委，上下其手，業者只能傻傻被關照要買什麼車輛，經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。
蔡正元在臉書說，林佳龍即刻下令召回由「名盛」和「成運」所打造的遊覽車進行總檢查，林佳龍這一決定很難得應該給予掌聲，這麼做在其他國家不稀奇，但在民進黨政府能做到這地步，非常可貴。蔡正元指出，遊覽車業者說，是「政府」要業者買這款車，現在岀了問題召回總檢查，損失誰負責，只要交通部補貼一下就可以。蔡正元說，所謂「政府」鼓勵業者，購買「名盛」和「成運」的車輛，不能怪交通部，真正搞鬼的是經濟部工業局，和台南市某位民進黨立委，這個立委頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合，上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛，現在出了大車禍，遊覽車業者又要獨自扛起全部責任。他更指出，除了遊覽車，這兩家有問題的業者也打造不少客運公車，搭乘的人只好多拜拜。蔡正元說，經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。