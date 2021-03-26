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蔡正元爆：台南某綠委跟工業局　要業者買瑕疵遊覽車

記者余祥／台北報導

2021-03-26 11:32:17｜2021-03-26 11:37:39

國民黨前副祕書長蔡正元表示，黃芳彥不是奸惡之人，但他這樣結束人生，永遠帶走了扁家的秘密。（ 圖／記者陳弘志攝 ）
▲前國民黨副秘書長蔡正元爆料，台南某綠委跟經濟部工業局，要業者買瑕疵遊覽車。（ 圖／資料照片）
蘇花公路遊覽車撞山事故造成6人死亡，運安會認為乘客座椅少兩根釘子固定恐是釀傷亡主因，交通部長林佳龍宣布緊急召回名盛實業公司產製的718輛遊覽車檢查。前國民黨副秘書長蔡正元爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委，上下其手，業者只能傻傻被關照要買什麼車輛，經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。
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蔡正元在臉書說，林佳龍即刻下令召回由「名盛」和「成運」所打造的遊覽車進行總檢查，林佳龍這一決定很難得應該給予掌聲，這麼做在其他國家不稀奇，但在民進黨政府能做到這地步，非常可貴。
蔡正元指出，遊覽車業者說，是「政府」要業者買這款車，現在岀了問題召回總檢查，損失誰負責，只要交通部補貼一下就可以。
蔡正元說，所謂「政府」鼓勵業者，購買「名盛」和「成運」的車輛，不能怪交通部，真正搞鬼的是經濟部工業局，和台南市某位民進黨立委，這個立委頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合，上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛，現在出了大車禍，遊覽車業者又要獨自扛起全部責任。
他更指出，除了遊覽車，這兩家有問題的業者也打造不少客運公車，搭乘的人只好多拜拜。
蔡正元說，經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。
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