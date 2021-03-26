今日最聚焦／小粉紅挺新疆棉出征外企 潮水退後誰會在
記者胡宥心／台北報導
2021-03-26 17:00:00｜2021-03-26 17:49:54
新疆血棉花風暴發酵，知名國際品牌宣布拒用，惹惱中國網友喊話抵制，事件延燒，不少在中國賺錢的台灣藝人也加入抵制行列。今（26）日行政院長蘇貞昌先在立法院批評加入抵制行列的台灣藝人是「不知輕重或為自身利益，不知人權重要」；文化部長李永得呼籲不要為個人利益，為侵犯人權行為背書。而中華亞太菁英交流協會理事長王智盛認為，中國操弄國族主義，最後變成「尾巴咬狗」，甚至被國內「愛國小粉紅」情緒牽著走。
對於中國動不動就用抵制外國商品的行為來達到國內穩定，甚至近乎轉移焦點的行為，王智盛表示，中國之前抵制過非常多品牌，只要讓中國不開心的企業，他們就抵制，操弄國族主義，最後變成尾巴咬狗，甚至被國內「愛國小粉紅」情緒牽著走，對他們要建立泱泱大國國際形象有負面影響。王智盛說，2017年開始，印象最深的就是萬豪酒店網站，因為沒把台灣放在中國一省欄位內，就被抵制，另外像是美國職籃NBA，僅因為NBA高層批評中國處理香港議題，就被中國抵制。很多抵制一開始是北京官方操弄民族主義，透過民眾去和外國企業、政府間的對抗，但這幾年很多情形是所謂「中國小粉紅」帶風向導致，小粉紅開始自立自發，進行意識形態審查，挖掘一些不符合中國利益事件，開始一連串抵制跟對抗。「你要賺中國人的錢，就要符合中國人利益！」王智盛說，從NBA或是各種企業被抵制，甚至是新疆棉花事件，都有小粉紅操縱影子，「北京似乎現在被這種所謂，激進的中國民族主義所綁架！」而被綁架的結果導致最後就是中國必須去滿足國內的國內民族主義情緒，對外要更強硬。王智盛舉例，這是在安哥拉治的2+2美中會談就是最好案例，中共中央外事辦公室主任楊潔篪在會談中用對抗性的、讓中國民眾亢奮的語言，形塑中國民族主義，最後引發新疆棉花風暴，但其實半年多前已經開始有新疆血棉花的議題傳出，現在爆發開始擴大跟北京變相鼓勵，全面性地去渲染民族主義情緒有關係。王智盛表示，短期內被抵制的企業敢怒不敢言，長期來看，發現事件沈澱後，還是回到市場導向，中國民眾心情沈澱後，發現他還是需要這些品牌，包括Nike、Uniqlo、H&M等等，當海水退去之後，這些企業還是生存下來，但這些情緒已經讓國際覺得覺得中國認知價值和西方普世價值有很大落差。