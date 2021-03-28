影／「喵老師」監督小孩練琴 竟2手4腳聯彈：本喵來伴奏
文/寵毛網
2021-03-28 12:00:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友Maggie Yeh生了一對兒女，栽培小孩在課後之餘學習鋼琴、小提琴，培養孩子的音樂才藝氣息，而家裡養的一對貓，1歲的短毛貓「哈尼」與2歲長毛貓「瑪妮」，不僅在小孩練琴時充當聽眾，哈尼甚至還「喵老師」上身，嚴格盯著小主人練琴的一舉一動。這天當小女孩彈琴時，哈尼跳上琴鍵上演著「2手4腳聯彈」，哈尼親自示範彈琴就像是表示：「讓專業的來！」相信在哈尼的指導之下，琴藝一定突飛猛進對吧，先來看看影片！
哈尼很貪吃、個性呆萌脾氣超好；瑪妮則很貼心、總是靜靜的陪在身旁！哈尼很黏小女孩，陪練琴、陪寫作業、要人抱著睡覺，無時無刻黏在一起情同手足！女主人表示因為很喜歡小動物、所以先生帶了瑪妮與哈尼回家養，兩隻貓咪從小跟著小孩一起長大，小主人都自稱為貓咪的哥哥、姐姐，一家六口生活相當幸福，養著全家都一起變成名符其實的「貓奴」了！更多貓咪與小主人的生活，請到粉絲團「哈尼vs瑪妮」瞧瞧唷！（編輯：楊釆蓉）
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
32.77%67.23%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
95.06%4.94%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
49.01%50.99%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
78.98%21.02%2021-03-26-2021-03-30
蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？
11.07%88.93%2021-03-22-2021-03-28
即時