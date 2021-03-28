影／「喵老師」監督小孩練琴　竟2手4腳聯彈：本喵來伴奏

貓貓在監督還是干擾？網友Maggie Yeh的小孩正乖乖練琴時，家裡養的貓「哈尼」就會自動跳到鋼琴上，臉上掛著嚴肅的表情、盯著小主人彈琴的運指，儼然像化身為「鋼琴喵老師」，小孩在喵老師的監督下究竟學得如何？一起看下去！

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▲喵老師哈尼：「給偶彈對喔！」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

× ▲喵老師哈尼：「給偶彈對喔！」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

▲喵老師：「什麼！譜都還沒背熟！？」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

× ▲喵老師：「什麼！譜都還沒背熟！？」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

▲本喵看不下去，讓專業的來！（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

× ▲本喵看不下去，讓專業的來！（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

網友Maggie Yeh生了一對兒女，栽培小孩在課後之餘學習鋼琴、小提琴，培養孩子的音樂才藝氣息，而家裡養的一對貓，1歲的短毛貓「哈尼」與2歲長毛貓「瑪妮」，不僅在小孩練琴時充當聽眾，哈尼甚至還「喵老師」上身，嚴格盯著小主人練琴的一舉一動。這天當小女孩彈琴時，哈尼跳上琴鍵上演著「2手4腳聯彈」，哈尼親自示範彈琴就像是表示：「讓專業的來！」相信在哈尼的指導之下，琴藝一定突飛猛進對吧，先來看看影片！

▲喵老師：「別偷懶！偶有在聽！」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

× ▲喵老師：「別偷懶！偶有在聽！」（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

▲兩隻捧場小聽眾（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

× ▲兩隻捧場小聽眾（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）

哈尼很貪吃、個性呆萌脾氣超好；瑪妮則很貼心、總是靜靜的陪在身旁！哈尼很黏小女孩，陪練琴、陪寫作業、要人抱著睡覺，無時無刻黏在一起情同手足！女主人表示因為很喜歡小動物、所以先生帶了瑪妮與哈尼回家養，兩隻貓咪從小跟著小孩一起長大，小主人都自稱為貓咪的哥哥、姐姐，一家六口生活相當幸福，養著全家都一起變成名符其實的「貓奴」了！更多貓咪與小主人的生活，請到粉絲團「哈尼vs瑪妮」瞧瞧唷！（編輯：楊釆蓉）

▲喵老師好香～（圖／FB@哈尼vs瑪妮授權）