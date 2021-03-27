BTS合作日本back number 幫電影《信號》製作主題曲
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-27 09:00:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
BTS日前獲得「第63屆葛萊美獎」的最佳流行團體提名，並在頒獎典禮上表演夯曲《Dynamite》，雖然最後與獎座無緣，仍引起高度話題，當時葛萊美官方Twitter發文，開心線上超過1260萬人收看頒獎典禮，結果Army（粉絲名）下方回應，拿出柾國日前開直播的數據，光是他吃沙拉、離開片刻上廁所的無人畫面，就超過2200萬人觀看。 BTS將於6月16日發行的精選輯《BTS, THE BEST》，內容收錄日本4月2日上映的電影版《信號：長期未解決事件搜查班》主題曲〈Film out〉，這是成員柾國參與製作，並與樂團back number合作的日本原創曲。 《Film out》是一首把對於至今眼前都會浮現的那個人，以及無法從心中抹去的那個人的想念。另外也會收錄《Dynamite》、從2017年起的日本單曲和專輯收錄曲共23首歌；初回限定盤A／B將收錄共6首MV集，以及從《血、汗、涙 -Japanese ver.-》到《Film out》的MV拍攝幕後花絮，更首次收錄過去單曲發行時未公開畫面。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
37.5%62.5%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
95.42%4.58%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
48.98%51.02%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
88.89%11.11%2021-03-26-2021-03-30
蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？
11.11%88.89%2021-03-22-2021-03-28
即時