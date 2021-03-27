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BTS合作日本back number　幫電影《信號》製作主題曲

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-27 09:00:00

▲BTS為即將上映的電影《信號：長期未解決事件搜查班》演唱主題曲。（圖／環球音樂）
▲BTS為即將上映的電影《信號：長期未解決事件搜查班》演唱主題曲。（圖／BTS YouTube）
南韓天團BTS防彈少年團，為即將上映的電影《信號：長期未解決事件搜查班》演唱主題曲〈Film out〉，這首是由日本人氣樂團「back number」提供樂曲，BTS成員柾國參與製作，MV預告26日曝光，引發全球歌迷期待。 
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▲BTS成員柾國（左二）參與製作《Film
▲BTS成員柾國（左二）參與製作《Film out》。（圖／環球音樂）
BTS日前獲得「第63屆葛萊美獎」的最佳流行團體提名，並在頒獎典禮上表演夯曲《Dynamite》，雖然最後與獎座無緣，仍引起高度話題，當時葛萊美官方Twitter發文，開心線上超過1260萬人收看頒獎典禮，結果Army（粉絲名）下方回應，拿出柾國日前開直播的數據，光是他吃沙拉、離開片刻上廁所的無人畫面，就超過2200萬人觀看。 
BTS將於6月16日發行的精選輯《BTS, THE BEST》，內容收錄日本4月2日上映的電影版《信號：長期未解決事件搜查班》主題曲〈Film out〉，這是成員柾國參與製作，並與樂團back number合作的日本原創曲。 
《Film out》是一首把對於至今眼前都會浮現的那個人，以及無法從心中抹去的那個人的想念。另外也會收錄《Dynamite》、從2017年起的日本單曲和專輯收錄曲共23首歌；初回限定盤A／B將收錄共6首MV集，以及從《血、汗、涙 -Japanese ver.-》到《Film out》的MV拍攝幕後花絮，更首次收錄過去單曲發行時未公開畫面。
▲《Film
▲《Film out》將於4月公開。（圖／環球音樂）
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