楊奇煜排練《生命中最美好的5分鐘》 工時太長老婆不捨
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-26 20:15:37
音樂劇《生命中最美好的5分鐘》今（26日）舉辦記者會，本劇由導演梁志民執導，陳國華擔任音樂總監，找來唐從聖、郭靜、楊奇煜、蔡旻佑等人領銜主演。男主角楊奇煜表示，這次戲份吃重，所以排練時間較長，連太太都忍不住抱怨「之前工作都沒這麼多！」
唐從聖飾演熱愛音樂的死神，除了歌舞，將挑戰直排輪、魔術、雜耍以及打鼓秀，他因此苦練三個月，笑稱：「導演可能是想說不要浪費演出費，各種形式都讓我表演，很多我都是第一次接觸，像是直排輪一開始我真的摔慘了，有事沒事在排練場就拿起來穿，現在才能在台上表演給大家看，魔術也是真的去跟老師學的，在捷運上我都會一直練習，因為手一直在動，都很怕旁邊的人把我當成變態啊！但真的也很謝謝梁導、謝謝這部戲，讓我有機會嘗試很多我從未嘗試的領域，無論是演員、工作人員，大家都為戲十分努力，希望大家可以進劇院與我們一起享受這麼好的一部作品。」男主角之一的楊奇煜，雖然有出演舞台劇的經驗，但他表示這次戲份十分吃重，在孩子出生第二天就開始排練，時間長達三個月，讓老婆言言有些崩潰，表示之前工作都沒這麼多。楊奇煜表示：「我算了在舞台上的時間，幾乎有45分鐘，體力對我而言是很大的考驗，因為是歌舞音樂劇，劇中我有很多舞蹈動作，之前韌帶受傷的部位在練習的時候，也是會有些影響，但這是我給自己的挑戰，也是跟大家一起努力的成果，無論如何都很感謝這一切！」女主角的郭靜表示：「今晚是我人生中第一次的音樂劇演出，真的很緊張，音樂劇跟舞台劇唱歌的方式截然不同，發聲的位置、音量的大小都需要好好的調整！而我在劇中會有很重的親情戲份，我都會回想我跟媽媽相處的過程，去揣摩角色的心境，更能體會媽媽們的偉大與辛苦。」蔡旻佑逆齡出演中學生，從初中演到大學共橫跨六個年頭，更有小提琴演出。為了詮釋逆齡角色，蔡旻佑表示：「人在青春期的聲音變化是很大的，尤其是男生，這次在劇中我要從14歲演到19歲，對於聲音的處理我嘗試了很久，甚至還會偷偷觀察路上孩子們的說話方式、身體動作，但我很小心的看啦！因為都很怕會被當成怪人！」《生命中最美好的5分鐘》 劇情講述一位年輕卻厭世的音樂家（楊奇煜 飾），被熱愛音樂的死神（唐從聖 飾）搞錯死亡時間，一場「美麗的錯誤」讓他誤闖了死亡之路，並展開一段與初戀女友（郭靜 飾）、和自己十分相像的青年（蔡旻佑 飾）錯綜複雜、穿梭時空的喜悲劇。音樂劇將於3月26日至5月30日巡迴台北、台南、高雄、台中、桃園等地，台北城市舞台於7月30日至8月1日加開4場，購票請洽TixFun售票網。