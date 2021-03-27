快訊／新增7例境外移入！自印尼、美、菲等國入境確診

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，自印尼（案1015至案1019）、美國（案1020）及菲律賓（案1021）入境。

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指揮中心表示，案1015至案1019均為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月4日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果均為陰性；5人檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月24日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值27至36，且血清抗體皆為陽性）；5人在這期間均無症狀，已掌握接觸者8人，其中6人列居家隔離、2人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1020為美國籍40多歲男性，今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至其他旅館自主健康管理，因工作需要，3月25日搭車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值30，血清抗體為陽性）；個案在這期間並無症狀，已掌握接觸者6人，其中3人列居家隔離、3人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1021為菲律賓籍30多歲男性移工，今年3月13日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月26日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在這期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計18萬7356例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含18萬5612例排除），其中1020例確診，分別為904例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中10人死亡、978人解除隔離、32人住院隔離中。