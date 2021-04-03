NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

開長途車超無聊？妻崩潰「該怎聊天」　網秀解方：免煩惱

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 09:00:00

▲Uber司機遇到有乘客在車內放屁，打開車窗透氣卻慘收負評。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲開長途車超無聊？妻崩潰「該怎聊天」，網秀解方。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不少人會選擇在假期長途旅行，有時候免不了開上長途車，而近日就有位女網友在網路上分享自己坐老公的長途車遇到的情況，讓她覺得很崩潰直言「該怎麼跟老公聊天」，沒想到就有大量的網友秀出解方，直言「不用煩惱」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲有網友秀出最佳的解決方式「休息站絕對是你的好夥伴」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有網友秀出最佳的解決方式「休息站絕對是你的好夥伴」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「能跟先生在車上聊3-4個小時嗎」的文章表示，「前陣子先生開車載我和2個小孩出去玩，沒有開很長途，大概1個多2個小時吧，回到家後他說他開車時超想睡，我問為什麼，老公說因為沒人跟他聊天」，這讓原PO接著說「上禮拜先生再帶我們一家出去玩，這次在路上我們都一直聊天，所以老公微笑說這次他開車時沒有睡意」，而最後原PO更擔心「老公剛剛提議說下禮拜開車去墾丁，我問從家裡出發要開多久，他說大概3到4個小時，我好奇，請問夫妻之間可以在車上聊那麼久嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言「可以啊，一有機會就一個吐槽一個接招啊」、「可以啊，隨便聊聊工作親戚朋友婆家娘家上課的課程健身房運動減肥心得餐廳評價，很多可以聊欸」、「我很喜歡分享生活的大小事給老公聽，所以永遠聊不完的話題」、「可以呀，我也是坐副駕就不會睡著，想辦法跟駕駛座的尬聊，開車長途真的太辛苦了」，更有網友秀出最佳的解決方式「休息站絕對是你的好夥伴，中途下車上廁所、吃零食、補充體力、加油、交換駕駛、小睡一下都行。這樣就不用煩惱要一定要聊三小時這件事情了」。（編輯：王柏文）

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
67.68%32.32%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀