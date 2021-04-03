開長途車超無聊？妻崩潰「該怎聊天」　網秀解方：免煩惱

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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「能跟先生在車上聊3-4個小時嗎」的文章表示，「前陣子先生開車載我和2個小孩出去玩，沒有開很長途，大概1個多2個小時吧，回到家後他說他開車時超想睡，我問為什麼，老公說因為沒人跟他聊天」，這讓原PO接著說「上禮拜先生再帶我們一家出去玩，這次在路上我們都一直聊天，所以老公微笑說這次他開車時沒有睡意」，而最後原PO更擔心「老公剛剛提議說下禮拜開車去墾丁，我問從家裡出發要開多久，他說大概3到4個小時，我好奇，請問夫妻之間可以在車上聊那麼久嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「可以啊，一有機會就一個吐槽一個接招啊」、「可以啊，隨便聊聊工作親戚朋友婆家娘家上課的課程健身房運動減肥心得餐廳評價，很多可以聊欸」、「我很喜歡分享生活的大小事給老公聽，所以永遠聊不完的話題」、「可以呀，我也是坐副駕就不會睡著，想辦法跟駕駛座的尬聊，開車長途真的太辛苦了」，更有網友秀出最佳的解決方式「休息站絕對是你的好夥伴，中途下車上廁所、吃零食、補充體力、加油、交換駕駛、小睡一下都行。這樣就不用煩惱要一定要聊三小時這件事情了」。（編輯：王柏文）