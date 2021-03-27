「高流Play！」高流海音館滿載測試　前後任陳市長都來了

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▲前任高雄市長，現任的監察院長陳菊表示，作為曾經參與整個高雄流音中心過程的一份子，真的覺得非常榮幸、也非常高興。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

▲高雄市長陳其邁笑說歡迎大家到高雄的愛河灣，跟相愛的人到真愛路一號來聽真愛的樂團。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

高雄流行音樂中心海音館

▲康康康樂隊打頭陣，演唱「快樂鳥日子」、「外好汝甘知」等經典曲目。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.27）

高雄流行音樂中心旁的駁二藝術特區登場，被問到會不會去聽大港開唱，陳其邁說自己的票可以連看兩天，

，而被問到網友敲碗要他再玩一次「正面」人體衝浪，陳其邁急忙笑說「麥相害、麥相害」。