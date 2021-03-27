「高流Play！」高流海音館滿載測試 前後任陳市長都來了
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-27 17:08:40
今（27）日在高雄流行音樂中心海音館舉辦滿載測試演出「高流Play！」，前任高雄市長、監察院長陳菊，以及現任的高雄市長陳其邁都來迎接高流首次開放民眾入場的喜事，陳菊表示作為曾經參與整個高雄流音中心過程的一份子，真的覺得非常榮幸、也非常高興，陳其邁則笑說歡迎大家到高雄的愛河灣跟相愛的人到真愛路一號來聽真愛的樂團。
高雄流行音樂中心海音館為了測試試場館，邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、林哲儀、康康康樂隊5組不同類型藝人輪番上陣，帶領3500名樂迷搶先體驗全臺唯一完整建置的d＆b soundscape沉浸式音響系統，一同現場親臨感受世界級的聲音，也替即將迎來正式啟用的高流海音館揭開序幕。今日包括監察院院長陳菊，高雄市長陳其邁皆出席活動，與現場市民朋友共同見證高流中心滿載測試演出的重要里程碑，陳菊受訪時表示，高流滿載測試也即將啟動，讓自己有機會回到高雄，這是高雄人的大事，意義重大，從陳其邁市長過去的港市合一，然後自己擔任市長時，團隊努力爭取，前後超過十年的時間，今日看到流音中心可以滿載落成，這是我們高雄人努力奮鬥、永不放棄精神的展現，作為曾經參與整個流音中心參與過程的一份子，真的覺得非常榮幸，也非常高興，祝福高雄跟所有的的高雄人。高流滿載測試場熱鬧展開，高雄市長陳其邁笑說，要找真愛就來真愛路一號的高雄流行音樂中心海音館，就會找到自己喜歡的音樂、跟自己喜歡的人，這是最漂亮的一個地方，尤其這是在高雄的愛河灣，在愛河灣跟相愛的人到真愛路一號來聽真愛的樂團，真的是最羅曼蒂克的一個旅程。而大港開唱也在高雄流行音樂中心旁的駁二藝術特區登場，被問到會不會去聽大港開唱，陳其邁說自己的票可以連看兩天，所有的台灣傑出的樂團都到高雄，是俗又大碗、超級賺，像宇宙人、美秀集團、滅火器、閃靈、拍謝少年等，很多樂團其實都很不錯，大家喜歡什麼，來這裡都可以找到自己喜歡的樂團，而被問到網友敲碗要他再玩一次「正面」人體衝浪，陳其邁急忙笑說「麥相害、麥相害」。