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小清新實況主「無P照」超傲人　4萬鐵粉濺鼻血：有看頭

娛樂中心／綜合報導

2021-03-28 11:12:06

▲瑀熙解放傲人身材。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙解放傲人身材。（圖／瑀熙臉書）
從實況主轉當YouTuber的瑀熙，憑甜美五官及火辣身材擄獲粉絲的心，頻道訂閱數目前有67萬，人氣不惡。瑀熙向來惜肉如金，社群平台照片多走清純風，僅偶爾放送養眼福利，日前PO出穿深V上衣的自拍，強調沒修圖，惹火構圖讓人視線難以抽離。
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▲瑀熙在網紅界小有名氣。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙清純與性感兼具。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙在網紅界小有名氣。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙在網紅界小有名氣。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙在網紅界小有名氣。（圖／瑀熙臉書）
曝光的照片，瑀熙長髮散落白嫩雙肩，臉蛋施以薄妝，身穿一件紅白拼接運動小可愛，渾圓D罩杯雪胸、狹長事業線大方坦露，配上甜死人不償命的露齒燦笑，性感中不失清新感，十分迷人。
「你說紅色是你最愛的顏色，好啦！其實是藍色。」瑀熙拿周興哲的歌詞當作配文，並說明：「照片沒修圖啦！有拍影片...可是有喬角度。」粉絲看到照片後爭相留言：「犯規了」、「自然好美」、「有看頭」、「視覺享受升級」、「真的好正喔」，辣照累計4萬讚數。（編輯：楊穎軒）
▲瑀熙發無P自拍，好身材深藏不露。（圖／瑀熙臉書）
▲瑀熙發無P自拍，好身材深藏不露。（圖／瑀熙臉書）
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