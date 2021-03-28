小清新實況主「無P照」超傲人 4萬鐵粉濺鼻血：有看頭
娛樂中心／綜合報導
2021-03-28 11:12:06
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曝光的照片，瑀熙長髮散落白嫩雙肩，臉蛋施以薄妝，身穿一件紅白拼接運動小可愛，渾圓D罩杯雪胸、狹長事業線大方坦露，配上甜死人不償命的露齒燦笑，性感中不失清新感，十分迷人。「你說紅色是你最愛的顏色，好啦！其實是藍色。」瑀熙拿周興哲的歌詞當作配文，並說明：「照片沒修圖啦！有拍影片...可是有喬角度。」粉絲看到照片後爭相留言：「犯規了」、「自然好美」、「有看頭」、「視覺享受升級」、「真的好正喔」，辣照累計4萬讚數。（編輯：楊穎軒）
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