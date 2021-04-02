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清明節13大禁忌一次看！命理師：「3種人」不宜掃墓

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 07:00:00

掃墓
▲清明掃墓有宜忌！命理師楊登嵙提醒民眾，「孕婦」、「 7 歲以下孩童」及「重症患者」皆不宜掃墓。（示意圖／取自pixabay）
一年一度的清明節即將到來，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，各界不斷呼籲民眾線上掃墓或分流掃墓，避免群聚感染的可能。而清明除了須避免群聚，命理師楊登嵙也提醒民眾，有13大禁忌務必小心，其中，「孕婦」、「 7 歲以下孩童」以及「重症患者」皆不宜掃墓。

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根據《三立新聞網》報導，楊登嵙提醒民眾應注意以下13大事項：

1、掃墓時間

掃墓時間最好是在早上 5 點後、下午 3 點前，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

2、祭拜供品

準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如：玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來。）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果祭拜神明卻很好。

3、穿著不宜大紅大黑

盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以「樸素」為主。

4、孕婦不宜掃墓

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

5、7 歲以下不宜掃墓

7 歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。

6、重症患者不宜掃墓

重病患者、大病初癒或剛動完手術的人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

▲清明掃墓有宜忌！命理師楊登嵙提醒民眾，「孕婦」、「
▲清明掃墓有宜忌！命理師楊登嵙提醒民眾，「孕婦」、「 7 歲以下孩童」及「重症患者」皆不宜掃墓。（示意圖／翻攝自Pixabay）
7、經期來不可踩在墓塚之上

女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。

8、禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩

墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩、口出穢語、亂跑亂跳、隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。

9、不可褻瀆亡者

對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。

10、不能踐踏別人墳墓

不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。

11、不宜照相時將其他墳墓拍進畫面

謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。

12、不宜直呼名字

不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。

13、掃墓後洗淨

墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。若掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。（編輯：許苡晴）

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