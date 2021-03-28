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惹錯人！遭狂粉電話騷擾　美女律師貼截圖「讓你留案底」

娛樂中心／綜合報導

2021-03-28 12:08:30

▲貝琪連續1個月被狂粉打電話騷擾。（圖／貝琪IG）
▲貝琪連續1個月被狂粉打電話騷擾。（圖／貝琪IG）
網紅傅靖瑜（貝琪、Becky）曾以32D、26、36魔鬼身材登上PTT表特版，更多次受邀上《國光幫幫忙》、《綜藝大熱門》等節目，並參與電視劇演出，令人津津樂道的是她本業是一名律師。近日貝琪透露遭狂粉電話騷擾，昨（27日）PO出截圖警告，「我要你留刑事案底。」
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▲貝琪不吝秀出自己的好身材，但竟招來不肖粉絲騷擾。（圖／貝琪IG）
▲貝琪敞開浴袍，裸露美胸。（圖／貝琪IG）
▲▼貝琪慶生照風情萬種。（圖／貝琪臉書）
▲貝琪不吝秀出自己的好身材，但竟招來不肖粉絲騷擾。（圖／貝琪IG）
▲貝琪不吝秀出自己的好身材，但竟招來不肖粉絲騷擾。（圖／貝琪IG）
不同外界對律師的印象，貝琪喜歡在自己的社群媒體分享身材照，尺度普遍讓人看了臉紅心跳，不過也因此引來不肖粉絲，昨她發文表示，最近凌晨3點、清晨5點都會接到「未顯示號碼」的手機來電，時間長達1個月，但因為睡覺時設定飛航模式，「我睡的妥妥的」。
雖然無號碼來電不影響睡眠，但貝琪不願姑息養奸，正式跟該位意圖打擾她的人士說：「今天開始你再打過來，我直接會去找檢警報刑事，你的通訊紀錄跟時間，我全留著（職業病不好意思我習慣留證），你自作聰明用未顯示來電，但檢警都可以在電信位置找到你的，加油好嗎？」
貝琪接著跟騷擾者預告法律責任：「我絕對告你刑事恐嚇危安、強制罪」，並強調絕對不會接受對方和解，「因為我要你進檢警局留刑事案底。」一席霸氣聲明，讓人不禁想向該位瘋狂粉絲說「你惹錯人了！」（編輯：楊穎軒）
▲▼貝琪向狂粉呼籲不要以身試法。（圖／傅靖瑜IG）
▲▼貝琪向狂粉呼籲不要以身試法。（圖／傅靖瑜IG）
▲▼貝琪向狂粉呼籲不要以身試法。（圖／傅靖瑜IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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