惹錯人！遭狂粉電話騷擾 美女律師貼截圖「讓你留案底」
娛樂中心／綜合報導
2021-03-28 12:08:30
網紅傅靖瑜（貝琪、Becky）曾以32D、26、36魔鬼身材登上PTT表特版，更多次受邀上《國光幫幫忙》、《綜藝大熱門》等節目，並參與電視劇演出，令人津津樂道的是她本業是一名律師。近日貝琪透露遭狂粉電話騷擾，昨（27日）PO出截圖警告，「我要你留刑事案底。」
不同外界對律師的印象，貝琪喜歡在自己的社群媒體分享身材照，尺度普遍讓人看了臉紅心跳，不過也因此引來不肖粉絲，昨她發文表示，最近凌晨3點、清晨5點都會接到「未顯示號碼」的手機來電，時間長達1個月，但因為睡覺時設定飛航模式，「我睡的妥妥的」。雖然無號碼來電不影響睡眠，但貝琪不願姑息養奸，正式跟該位意圖打擾她的人士說：「今天開始你再打過來，我直接會去找檢警報刑事，你的通訊紀錄跟時間，我全留著（職業病不好意思我習慣留證），你自作聰明用未顯示來電，但檢警都可以在電信位置找到你的，加油好嗎？」貝琪接著跟騷擾者預告法律責任：「我絕對告你刑事恐嚇危安、強制罪」，並強調絕對不會接受對方和解，「因為我要你進檢警局留刑事案底。」一席霸氣聲明，讓人不禁想向該位瘋狂粉絲說「你惹錯人了！」（編輯：楊穎軒）
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