經營權之爭釀家變！黃茂雄：那天兒子來下跪 竟然是求戰
財經中心/綜合報導
2021-03-29 19:33:30
東元集團家變事件愈演愈烈！根據財訊雙週刊採訪，公司派兒子（黃育仁）搖身一變成市場派，打著改革大旗，聯合原始股東、東元阿嬤，想拿下主導權；雙方不斷發聲明較勁，外界霧裡看花，都很想知道事情怎麼會變成這樣？3月26日下午，《財訊》與東元會長黃茂雄在南港的東元總部碰面，「我很好，你們不用擔心，雖然很遺憾。」不等發問，黃茂雄用淺淺的笑容，先向記者報告近日心境，以下為《財訊》與黃茂雄專訪的內容：
兒子下跪 不是求和竟宣戰但他夠成熟擔當公司主導者嗎？因為前一天，黃茂雄才發出聲明，用「教子無方」的重話，抱歉對社會帶來不良示範，辜負社會期待。而同一晚，104歲的東元阿嬤也發出公開信，也就是創始股東之一偕林波士的妹妹、東元集團會長黃茂雄的岳母林明穱，表示贊成東元董事會世代交替，支持外孫黃育仁擔任董事長。該信中提及，當年偕林波士從東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。希望女婿黃茂雄，也能用同樣的智慧，真正將東元放手給年輕懂技術的下一代。父子一來一往，火藥味濃厚。根據財訊雙週刊報導，儘管黃茂雄說自己淡然處之，而且每天早晚都在家與老婆、岳母一起用餐，50幾年如一日，「岳母疼孫，我不會怪她。我知道這是別人拿給簽個名而已，家裡都有攝影機，看得很清楚。」但從3月18日晚上，黃育仁發布離職聲明後，黃茂雄的心情應該就沒有舒坦過。黃茂雄說：「那天（18日）育仁來找我，拿兩包辭呈，一包給我，一包給邱董（邱純枝），在我的面前跪下來，說很抱歉！」黃茂雄以為是兒子來示好，「哪裡知道他不是來求和，是要來求戰的！宣戰的！」既然戰火已經開打，針對黃育仁日前在媒體上指控父親黃茂雄的公司治理方法，包括發展方向、權利分配不合時宜等，財訊也一一詢問黃茂雄，以下為訪談摘要：問：有關會長制度，表面上會長不是公司正式職位，卻有主要決策權，連董事長一樣要問會長，這是一個典型踢皮球的模式？答：育仁說我是會長，幕後在操控的人，邱純枝是我的代理人，完全是錯誤的。邱純枝已經做了6年的董事長，東元連續6年獲得公司治理評鑑前5％。會長主要是協調，當各個單位及外界有紛爭，因為我比較老，比較了解，他們會請我協調，猶如「北美協調會」，沒有邦交，可透過組織來協調。當然我在東元服務50多年，熱愛公司，也會給建議，公司若需要我幫助，我都樂意去做。至於操控董事長，那是育仁在講，以去年配息為例，邱董說要配0.99元，我建議何不乾脆配1元？結果還不是照邱董的意思。馬達商機 董座駁：沒錯失已加入MIH 爭取電動車市場問：電動車等的帶來的馬達商機，東元腳步慢，錯失良機？答：我們沒有錯失良機，東元馬達在北美還是第三名，而且電動車我們也都沒有缺席。東元也有加入ＭＩＨ，邱董也跟郭台銘見面，談電動車趨勢；綠能、綠電也積極跟經濟部在洽談。根據財訊雙週刊採訪，邱純枝補充：東元過去參與電動車的機會很少，可是電動車裡面的動力系統，本就是東元強項，只需要從工業用的動力系統轉變成車用的動力系統，這項目我們有很多的代工、生產、自行開發的經驗。未來不管電動車和綠能，都是還在成長的行業，不是已經在紅海市場裡面，要去跟人家分一杯羹的。所以很多事情的發展永遠都不嫌遲，速度的快慢就是看新的股東加入後，如果股東對於風險承擔的胃口變大，速度可以調整。問：東元太多角化不夠聚焦？許多投資很落伍？邱純枝答：這點過去也很多人批評，但事實是經過這麼多經濟循環，證實多角化可以穩定獲利。去年疫情對我們本業影響甚大，東元靠著公共工程等多角化，補救不少營收和獲利。黃茂雄答：東元在南港的生醫園區ＢＯＴ案，明年8、9月就會落成；在印度我們也做一個工業區，緯創在印度的廠被燒掉，但東元為台商營造安心做生意的環境，這有什麼落伍？我搞不清楚？兒子想坐大位 才利用阿嬤真的沒想到 他竟然會窩裡反問：18日之後有跟育仁聯繫過嗎？這次的事有出乎您的預料嗎？育仁在東元集團任職二十多年，學經歷都具備，為什麼不願意交棒給他？答：沒有聯絡，他在忙何必吵他！在協調好寶佳和華新兩大股東後，我真意想不到我兒子會窩裡反！我可以理解育仁一定很責怪我，為什麼不願意提拔他？可是我應該要公私分明，公司，是公器，不能夠因為他是我兒子就跟私情混淆。育仁很有主見，有時候急躁，不容易接受大家的意見。你看今天發生這件事，他夠成熟可以擔當公司主導者嗎？當年我當董事長，也不是因為我持股最多，而是聯電的曹興誠、富邦的蔡明忠、新光的吳東亮等股東推舉我上位的。你有「德望」，你的做法得到股東、或社會大眾信任，就可以出任，靠股份贏勝負，是一時的，就算當了一次董事長，第二次就會被拉下來。問：以後與岳母、跟育仁相處會很尷尬嗎？要如何重新建立父子關係？答：孫子有企圖心想坐大位，就一直纏著阿嬤，想利用阿嬤，也需要靠一個輩分比我更高的長輩來壓我，不然他就要背負不孝的罪名。只是我聽家裡人說，孫子找阿嬤簽字時候，阿嬤非常非常猶豫，所以我不怪岳母。跟育仁短時間尷尬在所難免，要靠時間，或許經過半年、一年可能就沒事了。