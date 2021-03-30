日本新冠又增確診1345例 大阪認為進入第4波疫情
（中央社東京30日綜合外電報導）日本疫情出現回溫徵兆，昨天新增武漢肺炎確診1345例，以新增病例數相對較少的每週一數據來看，昨天是時隔7週再次超過1000例；疫情日趨嚴峻的大阪府認為，已進入第4波疫情。
日本每天公布的新增病例數，通常是反映前2天篩檢的結果；週六及週日因為許多醫療機構休息，一般來說週一新增病例數通常較少。日本「朝日新聞」報導，昨天新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診1345例，比上個週一（22日）的823例多了522例；昨天另新增29例死亡。報導指出，疫情再度擴大的情勢日趨明顯，從每週平均全國確診病例數來看，3月2日在1000例以內，3月28日已增至1713例，且有34個都道府縣的病例數都比前一週增加。東京都昨天新增234例，連續10天比前一週同天的病例數多；到昨天為止，一週內平均每天確診357.7例，是前一週的118.1%。以週一病例數來看，東京上次週一新增超過200例，是2月15日的266例。各種數據持續呈現疫情復燃的傾向。大阪府昨天新增213例，上一次週一超過200例，則是1月25日。大阪府知事吉村洋文昨天表示，「已進入第4波疫情」，擬向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」，要求進入餐廳者有配戴口罩的義務。「防止蔓延等重點措施」是依據2月上路的特別措施法修正案而訂的新規定，實施重點措施的都道府縣知事，可命令餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰。另外，也可規定民眾須配戴口罩，並禁止不戴口罩者入場。這項規定雖然沒有罰則，但吉村認為，政令上的義務與單純的呼籲感受不同，他希望戴口罩進餐廳能義務化、明確禁止不戴口罩者入場。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1100330