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五月天台南5場演出圓滿落幕 12萬人潮帶來近3億觀光財

記者林怡孜/台南報導

2021-03-30 12:08:37

五月天揪萬人同日生， 共度最狂live慶生
▲五月天揪萬人同日生， 共度最狂live慶生（圖／台南市觀旅局提供）
人氣天團五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，昨(29)日是台南最終場，也是五月天成軍24周年紀念日。昨晚全台五迷齊聚，一起為五月天高唱生日快樂歌。相信音樂統計，五天演唱會場內外共計吸引逾12萬人參與，光是來自外縣市的返鄉專車就超過70部。若以交通部觀光局108年台灣每人每次平均旅遊支出消費額新臺幣2,320元來計算，估計為台南帶來2億7,840萬元觀光財。
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市長黃偉哲表示，感謝五月天在台南睽違了16年的開唱，讓台南的五迷們不用舟車勞頓奔波就能欣賞到高規格的演唱會。且五月天免費提供了2,000張門票予台南默默辛勞的防疫英雄、醫護人員，讓他們也能欣賞精彩演出，放鬆疫情發生以來緊繃的工作壓力。每場都邀請50名社福團體入場觀賞演唱會，並將極具意義的成軍24周年紀念日演唱會留在台南。黃偉哲也對市府各局處通力配合，讓台南各個活動的交管、防疫等工作順利執行表示感謝。此外，除了活動後場地復原外，相信音樂也將協助體育處全數汰換看台上逾千張年久損壞的座椅，讓台南市立體育場的設施更完善，天團除了人氣爆棚，回饋公益更是感受到滿滿的熱情與溫暖。
▲場外的「不能相遇區」也擠滿人潮，隨著音樂搖擺起舞（圖／台南市觀旅局提供）
▲場外的「不能相遇區」也擠滿人潮，隨著音樂搖擺起舞（圖／台南市觀旅局提供）
 
昨日台南最後一場的演唱會上，主唱阿信感性的詢問歌迷們有沒有走逛台南吃小吃，也提到台南有許多溫暖的小巷弄，更在台上特別感謝台南市政府團隊的支援，台下五迷也熱烈回應。觀旅局郭貞慧局長表示，五月天魅力無窮，除了滿場購票民眾熱情參與外，場外的「不能相遇區」每日也吸引逾千名的粉絲席地而坐，隨著場內音樂擺動螢光棒、唱和及歡呼互動，相當熱鬧。此次在五場演唱會加持下，旅宿者住宿率連二個周末都超過9成，部分旅宿更是一房難求，而周邊商圈也湧進大量人潮，附近店家於演唱會期間亦生意滿滿。活動五天入場交管與散場疏運均屬順暢，依據相信音樂統計，五天活動5條接駁車共計行駛787車次、接駁22,346人次，返鄉專車則有207部，搭乘人次8,454人。。近來台南活動不斷，包括漁光島藝術節、香科年、「吃旺來抽好運」、楠西梅嶺賞螢季、五月音樂季等活動將陸續展開，歡迎大家趁著四月兒童節/清明連假來台南旅遊。
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