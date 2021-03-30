新威國小感恩之旅 高市圖體驗AR遊戲、感謝彪琥贈鞋
記者陳美嘉、郭凱杰/高雄報導
2021-03-30 15:13:21｜2021-03-30 15:27:31
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甫於2月底度過百年校慶的新威國小坐落於台27甲線旁、層巒疊翠的荖濃溪畔，是一所特偏迷你農村小學，今天全校師生為腳上的百年校慶紀念鞋特別前往彪琥台灣鞋故事館向董事長及新威國小第33屆校友廖秀枝、新寮里里長朱玉雲致謝，感謝共同捐贈紀念鞋，過程中新威國小師生也明瞭繁瑣的製鞋歷程，也看見彪琥台灣鞋的精緻與國際化。
高雄市立圖書館於今年兒童節前夕，發表第4款自行開發的AR親子互動遊戲「小老鼠運動會」，新威國小師生也特別受邀到高市圖國際繪本中心，一同開箱體驗繪本閱讀與AR遊戲結合，小朋友覺得新鮮有趣。高市圖表示，今天發表的第4款遊戲「小老鼠運動會」，從寓言故事角度出發，與曾獲「義大利波隆那拉加茲獎」的繪本作家孫心瑜合作，創造可愛討喜的動物角色。遊戲強調團隊合作的重要性，即使面對自己不拿手的項目挑戰失敗，也能從過程中學習面對挫折，挖掘自己擅長的天賦，培養健康正面的合作精神。透過遊戲的互動引導，對孩子的生活教育產生潛移默化。新威國小校長林淑芳和師生一同感受遊戲裡的故事寓意，也希望透過這個遊戲體會到每個人都有擅長跟不擅長的事；學童覺得遊戲可以自拍穿上動物裝，把人投入大螢幕，很像自己真實的在參與這些運動。高市圖代理館長林奕成表示，在數位時代趨勢下，高市圖打造「原創繪本AR遊戲」，讓閱讀教育有全新的體驗，推動新世代的多元科技閱讀模式。未來也將與高雄市國小共享資源，規畫受理各國小提出申請，並結合教育局資訊教育中心的數位行動裝置，透過AR互動遊戲搭配學校繪本閱讀課程，提升學童閱讀興趣。
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