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「大駁二文青創星埕」驅動鹽埕、哈瑪星老城區翻轉

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-30 16:59:11

▲「大駁二文青創星埕－鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，入選將可獲得創業補助、租金補助及獲貸獎勵。（圖／高市文化局提供）
▲「大駁二文青創星埕－鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，入選將可獲得創業補助、租金補助及獲貸獎勵。（圖／高市文化局提供）

高市府文化局公布「大駁二文青創星埕計畫」，針對鹽埕、哈瑪星兩處開放青年文創駐業補助申請，提供租金與創業補助，廣邀20-45歲文青以文創產業踴躍申請進駐鹽埕、哈瑪星老城區，推動最具在地特色的歷史文創生活圈。

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高雄市副市長史哲表示，為了落實市長陳其邁的青年政策，打造高雄成為青年創意實現的創業都市，將以南方文創能量最蓬勃的駁二藝術特區為中心，推出文創人才回流計畫的超強擴充版「大駁二文青創星埕計畫」，範圍擴及鹽埕埔與哈瑪星，以過往累積的扶植經驗與文創資源加上青年的無限創意，使歷史街區形成星羅棋布的文創產業聚落，交織新舊魅力。

▲「大駁二文青創星埕計畫」，範圍擴及鹽埕埔與哈瑪星。（圖／高市文化局提供）
▲「大駁二文青創星埕計畫」，範圍擴及鹽埕埔與哈瑪星。（圖／高市文化局提供）
高市府文化局長王文翠表示，以公司、工作室或店面等營運地點進駐高雄市鹽埕區或哈瑪星地區，負責人年齡介於20-45歲，且營運內容為工藝、時尚設計、產品設計、視覺及影像設計、室內及建築設計、出版及獨立書店、當代藝廊者，即可申請「大駁二文青創星埕－鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，入選將可獲得創業補助、租金補助及獲貸獎勵。

另外，為提升老屋的保存與再利用，計劃針對營運空間為民國60年以前建造之歷史街屋，無論是創業者或已進駐業者皆得酌予提高獲貸獎勵額度，盼能藉此保存鹽埕、哈瑪星這個區域的老屋，進而翻轉老城區。本計畫自即日起至110年11月30日開放申請。

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