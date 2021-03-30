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知名家居生活品牌首創地方特色門市 3月31日台南開幕

記者林怡孜/台南報導

2021-03-30 17:01:35

特力和樂台南特色門市以老屋精神佈置角落，雕花玻璃透露出獨特美感
▲特力和樂台南特色門市以老屋精神佈置角落，雕花玻璃透露出獨特美感（圖／林怡孜摄，2021,03,30）
HOLA特力和樂全台首家門市誕生於台南，明(3/31)更有第一家特色門市在北區開幕，以台南意象與首家門市互相輝映。特色店融合府城街頭老屋鐵窗花、復古手工玻璃窗框，自在的在不同角落綻放不同的美感。更有全台唯一「實境廚房」供消費者體驗商品，客戶可先試過鍋具使用手感後再決定購買與否，不定期推出實作料理班、還有手沖咖啡可品嘗，為台南生活美學開創嶄新視角。
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▲全台唯一實境廚房就在台南，消費者可充分體驗商品，品嘗手沖咖啡，為生活細節增添更多靈感（圖／記者林怡孜摄，2021,03,30）
▲全台唯一實境廚房就在台南，消費者可充分體驗商品，品嘗手沖咖啡，為生活細節增添更多靈感（圖／記者林怡孜摄，2021,03,30）
 
特力和樂台南特色門市店長洪沛薰表示，近期來受高科技廠商陸續進駐影響，台南房地產交易漸趨熱絡，看好居家市場成長潛力，HOLA特力和樂特色門市進駐台南市北區，為大台南地區第三家門市，與永康店、仁德店形成黃金三角，大台南地區服務版圖愈趨完整；更希望以符合當地生活情調的商品與服務，吸引顧客開發新客群。洪沛薰指出，特力和樂台南特色門市打破傳統一致性貨架陳列，以配色引導選購，情境與貨架陳列比例約為4:6，相較舊店型，更強化情境區與取貨區的連結度，並提高同一空間內需求的商品關聯性。台南特色店擁有全台唯一的實境廚房，打造家中的廚房日常樣貌，結合廚房收納示範，帶領消費者感受在家也能複製的生活感。
此外，專業智能寢具體驗區推出超過40款枕頭及多款床墊，並推出智能檢測服務，使用專業角度尺，測量消費者頸長、頸深、肩寬，結合精準測量與大數據分析，只需少少時間，就能協助消費者快速挑選出適合自己的枕頭及床墊另有國際品牌選物區，結合台南文創精神，匯集來自全球的居家選物，一起豐富台南文化之都。開幕期推出來自丹麥哥本哈根的咖啡器具品牌boudm、擁有40年地球儀研發製造工藝的FunGLOBE、訴求100g極輕量環保主張的義大利水瓶24 BOTTLES、榮獲多項國際設計大獎的丹麥設計餐具PO及美國時尚水瓶HYDY。
其他還有職居合一工作室複合示範居，提供專業工作者便利又具彈性的商品選擇、受大小朋友喜愛的迪士尼聯名專區，都是受人矚目的焦點。3/31-4/5開幕期間可享單筆優惠滿額贈活動，優惠詳情洽粉絲專頁
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