知名家居生活品牌首創地方特色門市 3月31日台南開幕

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特力和樂台南特色門市店長洪沛薰表示，近期來受高科技廠商陸續進駐影響，台南房地產交易漸趨熱絡，看好居家市場成長潛力，HOLA特力和樂特色門市進駐台南市北區，為大台南地區第三家門市，與永康店、仁德店形成黃金三角，大台南地區服務版圖愈趨完整；更希望以符合當地生活情調的商品與服務，吸引顧客開發新客群。洪沛薰指出，特力和樂台南特色門市打破傳統一致性貨架陳列，以配色引導選購，情境與貨架陳列比例約為4:6，相較舊店型，更強化情境區與取貨區的連結度，並提高同一空間內需求的商品關聯性。台南特色店擁有全台唯一的實境廚房，打造家中的廚房日常樣貌，結合廚房收納示範，帶領消費者感受在家也能複製的生活感。此外，專業智能寢具體驗區推出超過40款枕頭及多款床墊，並推出智能檢測服務，使用專業角度尺，測量消費者頸長、頸深、肩寬，結合精準測量與大數據分析，只需少少時間，就能協助消費者快速挑選出適合自己的枕頭及床墊。另有國際品牌選物區，結合台南文創精神，匯集來自全球的居家選物，一起豐富台南文化之都。開幕期推出來自丹麥哥本哈根的咖啡器具品牌boudm、擁有40年地球儀研發製造工藝的FunGLOBE、訴求100g極輕量環保主張的義大利水瓶24 BOTTLES、榮獲多項國際設計大獎的丹麥設計餐具PO及美國時尚水瓶HYDY。其他還有職居合一工作室複合示範居，提供專業工作者便利又具彈性的商品選擇、受大小朋友喜愛的迪士尼聯名專區，都是受人矚目的焦點。3/31-4/5開幕期間可享單筆優惠滿額贈活動，優惠詳情洽粉絲專頁