內幕／蔡英文欽點姚嘉文入憲改小組 成黨內派系緩衝墊
記者胡宥心／台北報導
2021-03-30 22:00:00
明天、3月31日，民進黨憲改小組將召開第一次正式會議，啟動修憲工程。據了解，憲改小組明天的討論內容不會太過具體，只是初步就架構討論，不過，黨內針對「投票年齡下修到18歲」、「廢考試院和監察院」、「修憲門檻下降」等三大主張較有共識，可望納入民進黨黨版修憲草案。
府院人士透露，立法院修憲委員會本會期應該只停留在修憲公聽會上，真正要進入修憲草案攻防戰，可能要等到今年9月的新會期開始。而民進黨的盤算，是要把修憲案的複決與2022年地方選舉放在一起投票，衝高投票率，所以按照時間往前推，只要在2022年2月送出立法院，經過6個月公告期，剛好就可以投票。民進黨憲改小組名單也是大有玄機，知情人士透露，有第8屆立法院修憲委員會的慘痛經驗，在本屆立法院組成修憲委員會之後，總統府副秘書長李俊俋向民進黨秘書長林錫耀建議，應該由黨中央領銜提案、彙整一個黨版，經過黨內最高決策機關中常會通過後再提案，不但代表民進黨對修憲的重視，更能把之前個別立委所提、單打獨鬥的案子彙整起來，避免踩到地雷。對此，林錫耀欣然接受，並將憲改小組名單經由黨內最高決策機制的中常會決議通過。據了解，府院一開始提出的憲改小組名單，召集人分別是林錫耀、民進黨團總召柯建銘和新境界文教基金會執行長邱義仁領銜，但名單送到總統府後，蔡英文則親自欽點姚嘉文入列，同時間讓邱義仁退居幕後，由黨內中生代領頭羊鄭文燦出任，才拍板最後名單。被蔡英文欽點的姚嘉文，更被視為降低派系暴衝的緩衝墊，他更是少數在總統府內有辦公室的國策顧問，在黨內份量夠重，也足夠代表台派意見。該小組中，召集人也各有功能，鄭文燦代表是地方諸侯的意見；柯建銘是領導黨團第一線作戰，不同於第８屆讓黨團獨立作戰，這次要推動修憲議題，總統府由有憲政專業的李俊俋銜命溝通；行政院則是發言人羅秉成出馬，匯集府院黨和地方政府意見。憲改小組成員則匯集各派系，還有黨內老中青代表，黨版也將被授權該小組提案。每次的修憲小組會議就是在討論黨內台派、各派系的修憲需求。這樣也有一個過濾器，將暴衝提案放在小組會議中討論或是修改，同時間還有民進黨一定要推過的提案，像是18歲公民權、廢考監等提案，也會一併討論。黨內很多派系對於修憲有高度期待，尤其是立法院長游錫堃，儘管他對外宣稱議事中立，但是對於修憲展現非常積極的態度，連黨內的黨政平台開會時，執政層峰都要他放輕鬆。此外，黨內正國會派系對修憲展現高度熱情，未來這些對憲法的期待，都會在憲改小組中討論後，再彙整出最有可以通過、國民普遍接受度最高的提案，避免派系暴衝或是將修憲提案作為自我宣傳的舞台。