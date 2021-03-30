「4地雷行為」讓你缺鈣又傷骨！專家曝4絕招：這樣吃最好

不少民眾都會認為只有「喝牛奶」可以補充鈣質，不過根據國健署的調查發現，在台灣有高達99.8％的成人每日乳品建議攝取量沒有達標到1.5杯，對此，也讓正妹營養師高敏敏忍不住直呼「你知道你真的缺鈣了嗎」，並透露4個地雷行為會讓人缺鈣又傷骨頭，並曝光「4招」補鈣飲食。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

高敏敏接著透露「4種傷骨行為」，第一「不喝牛奶」，牛奶或乳製品均含有豐富鈣質，攝取過少會缺鈣；第二「久坐不動」，久坐不動容易讓肌肉與韌帶退化；第三「無運動習慣」，骨頭在生長的時候，會根據骨頭承受的重量，來決定要長得多堅固，而運動才能讓吃到身體裡的鈣質，轉化成骨質；第四「不愛曬太陽」，曬太陽主要補充維生素D，維生素D作用之一就是促進鈣吸收。

此外，高敏敏提及了「4種讓骨質流失的地雷食物」，第一「飲酒過量」，會使骨質密度降低；第二「愛喝碳酸飲料」，磷濃度升高，易使骨鈣釋出；第三「重鹹、重口味」，高鈉會增加鈣質流失；第四「咖啡因過量」，過多咖啡因會增加鈣質流失。

▲營養師高敏敏分享「缺鈣傷骨」該怎麼吃才能補回來。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享「缺鈣傷骨」該怎麼吃才能補回來。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

最後，高敏敏也貼心提醒民眾，「少量多次吃，吸收才會好，每日1000mg鈣質，分散在各餐，一次吃高劑量的鈣，吸收率反而會降低，一起補鈣大作戰吧」！（編輯：郭佩蓉）

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