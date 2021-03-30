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「4地雷行為」讓你缺鈣又傷骨！專家曝4絕招：這樣吃最好

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 21:34:31

▲許多民眾認為只有喝牛奶能補充鈣質，對此，營養師高敏敏就分享了「4招補鈣飲食」，也透露4個地雷行為會讓人缺鈣又傷骨頭。（示意圖／取自unsplash）
▲許多民眾認為只有喝牛奶能補充鈣質，對此，營養師高敏敏就分享了「4招補鈣飲食」，也透露4個地雷行為會讓人缺鈣又傷骨頭。（示意圖／取自unsplash）

不少民眾都會認為只有「喝牛奶」可以補充鈣質，不過根據國健署的調查發現，在台灣有高達99.8％的成人每日乳品建議攝取量沒有達標到1.5杯，對此，也讓正妹營養師高敏敏忍不住直呼「你知道你真的缺鈣了嗎」，並透露4個地雷行為會讓人缺鈣又傷骨頭，並曝光「4招」補鈣飲食。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏
▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
營養師高敏敏提到，如果你有「容易疲倦、抽筋、指甲易斷、身體小問題不斷、睡不好、失眠甚至憂鬱」的情況，那麼就有可能是「缺鈣警訊」已經響起，且是「身體給你的警告」，所以務必重視才行。

高敏敏接著透露「4種傷骨行為」，第一「不喝牛奶」，牛奶或乳製品均含有豐富鈣質，攝取過少會缺鈣；第二「久坐不動」，久坐不動容易讓肌肉與韌帶退化；第三「無運動習慣」，骨頭在生長的時候，會根據骨頭承受的重量，來決定要長得多堅固，而運動才能讓吃到身體裡的鈣質，轉化成骨質；第四「不愛曬太陽」，曬太陽主要補充維生素D，維生素D作用之一就是促進鈣吸收。

此外，高敏敏提及了「4種讓骨質流失的地雷食物」，第一「飲酒過量」，會使骨質密度降低；第二「愛喝碳酸飲料」，磷濃度升高，易使骨鈣釋出；第三「重鹹、重口味」，高鈉會增加鈣質流失；第四「咖啡因過量」，過多咖啡因會增加鈣質流失。

▲營養師高敏敏分享「缺鈣傷骨」該怎麼吃才能補回來。（圖／營養師高敏敏
▲營養師高敏敏分享「缺鈣傷骨」該怎麼吃才能補回來。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
高敏敏也提醒，「鈣是我們人體不可缺少的礦物質之一，除了維持骨骼健康，也可以穩定血壓、調解分泌、傳遞正確神經訊息」，因此她也分享了「4招補鈣飲食」，第一「每天吃2份『乳製品』」，是天然補鈣的基礎，推薦食物為牛奶、起司、優格、優酪乳和乳酪；第二「多吃富含『維生素Ｃ』的食物」，能促進腸道對鈣質吸收，推薦食物為芭樂、奇異果和小番茄；第三「多吃『豆製品』」，含鈣量高 ，大豆異黃酮亦能促進骨合成，推薦食物為豆乾和豆漿；第四「堅果種子，可選『黑芝麻』」，因為每100克就有1456mg鈣，可撒在白飯、加入牛奶中，推薦食物則為黑芝麻、花生﹑核桃﹑腰果﹑松子﹑瓜子﹑杏仁果和開心果。

最後，高敏敏也貼心提醒民眾，「少量多次吃，吸收才會好，每日1000mg鈣質，分散在各餐，一次吃高劑量的鈣，吸收率反而會降低，一起補鈣大作戰吧」！（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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