國慶煙火睽違20年回歸高雄 市府點亮港都起手式
新頭殼newtalk
2021-03-30 22:16:17
高雄市長陳其邁昨天在臉書宣布睽違20年的國慶煙火今年重磅回歸高雄，為因疫情影響沉悶已久的觀光市場注入一劑強心針。高雄市觀光局今（30）日表示，將以今年國慶煙火作為起手式，積極爭取舉辦更多國家級的慶典與會展，持續點亮高雄至2022年，要讓全台灣、全世界看見嶄新蛻變的高雄。
慶籌會秘書長陳宗彥證實今年國慶將在高雄港灣施放煙火，高市觀光局長周玲妏表示，市府1999專線及局內馬上接獲許多外縣市、甚至離島民眾，搶先來電詢問施放地點，並強烈表示已準備搶訂各家飯店，市區旅宿業者聞訊也同聲叫好，觀光業界已磨拳擦掌準備迎接國慶假期的貴客。觀光局表示，自2000年國慶煙火首度在高雄市區舉辦後，歷經超過20年，國慶煙火回歸高雄港灣。高雄市政府將配合慶籌會規劃，希望再次讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全臺灣、全世界，看見嶄新蛻變的高雄。至於民眾關心的施放時間及方式等細節將待慶籌會評估規劃後再行對外公布。觀光局指出，高雄歷經港市合一後，經過多年改造規劃、招商引資，已成為全國甚至是全亞洲矚目的港灣城市。除有許多重大建設陸續完工，也吸引國際企業集團陸續進駐，同時又具有駁二藝術特區等高雄重要文創據點，高雄港區呈現出生氣蓬勃的樣貌。搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起各個高雄景點及建設，形成高雄市區內迷人的一串珍珠，期望透過2021國慶煙火，讓高雄成為全台灣人驕傲的景色。觀光局表示，今年第二季開始觀光局規劃美食、野餐、自行車、啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節等一系列的精彩活動，市府也積極爭取2021國慶煙火、2022臺灣燈會、2022臺灣設計展等大型活動，眾多國家級的慶典與會展陸續重返高雄舉辦，將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年，讓高雄再次發光發熱、重振亞洲港灣城市的光榮。新聞來源為Newtalk 新頭殼