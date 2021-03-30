鄭文燦：推動桃機加入美國境外預先通關

鄭文燦說，近年台美合作廣泛，包括印太合作、自由民主、科技、教育、文化至防疫衛生合作等面向都有很大進展。若桃園國際機場能夠順利設置美國前站查驗點，將有助台美關係朝向更全面化發展，穩健前進。鄭文燦指出，將持續與外交部合作，推動桃園國際機場加入美國境外前站查驗（pre-clearance）機制，成為亞太地區第一座機場。他說，以桃園為起點，成為亞太地區飛往美國的旅客，可以便捷的在台灣桃園完成通關，促進台美人民更緊密、更互信的交流及商業機會。鄭文燦表示，他三度訪美的行程中，已與相關人士談及有關前站查驗計劃，並多次表達對於桃園國際機場設置前站查驗的支持。他強調，桃園國際機場為東南亞旅客赴美的轉機站，有很大潛力可發展成為美國的前站查驗基地，縮短入境美國的時間。鄭文燦說，很高興見到9名國會議員共同在今年3月25日以公開信訴求拜登政府，認同台灣是美國前站查驗基地的絕佳選項，並正式向拜登政府提案於桃園國際機場設置前站查驗設施，讓美台之間通行更加便利，也更加強化台美關係的重要性。鄭文燦也說，受到疫情影響，世界面臨經濟衰退，而台灣則因防疫周全得以維持安全的供應鏈，出口依然強勁。如同該封公開信所指出，「台灣是美國第九大貿易夥伴，且台灣政府亦致力於推動美國前站查驗計畫」(報導原文：Taiwan is America’s ninth-largest trading partner and its government strongly supports Taoyuan airport’s bid for the pre-clearance facility program)。鄭文燦表示，桃園國際機場本身已設有許多台美直飛航班，他也曾推動桃園—加州安大略的直航新航線，在395天內完成所有準備。他對前站查驗計畫充滿信心。從中央到地方，台灣政府對於此計畫都是極力促成、做好準備。鄭文燦提及，桃園國際機場第三航廈土建工程已在今（2021）年3月順利發包，完工後第三航廈服務旅客年容量增加為4500萬人次，機場總運量將達到7700萬人次，能帶動桃園國際機場的再成長，作為東南亞赴美轉機中樞站，將更為稱職。