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反亞裔歧視加劇　拜登重啟白宮倡議因應

中央社

2021-03-31 09:17:02

▲全美亞裔遭逢種族歧視的情況日益嚴峻，美國總統拜登今天宣布一系列最新措施以保護亞太民眾安全，包括重啟亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議，提供資金協助受害者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲全美亞裔遭逢種族歧視的情況日益嚴峻，美國總統拜登今天宣布一系列最新措施以保護亞太民眾安全，包括重啟亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議，提供資金協助受害者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）全美亞裔遭逢種族歧視的情況日益嚴峻，美國總統拜登今天宣布一系列最新措施以保護亞太民眾安全，包括重啟亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議，提供資金協助受害者。
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近日來在美亞裔遭受種族歧視與攻擊案件頻繁，上任不久就頒布譴責攻擊亞太裔與太平洋島民備忘錄的拜登，今天再公布一系列額外應對措施，因應日益增長的反亞裔暴力行為，確保亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民社區安全。
根據白宮今天公布的資料，白宮將重啟亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議（White House Initiative onAsian Americans and Pacific Islanders）。初步重點放在協調各聯邦機構，打擊反亞裔偏見與暴力，未來數週也會與亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民社群領袖與組織舉行會議，聽取意見。
拜登也將任命一名專責協調官，負責協調聯邦政府對亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民社區政策。
白宮預計從「美國救援計畫」（American RescuePlan）中，撥取4950萬美元資金，協助遭逢家庭暴力與性侵的亞太裔受害者；衛生及公共服務部（HHS）也將成立疫情公平行動小組委員會，終結針對亞裔美國人的仇外心理。
這個小組負責向總統提供意見，消除2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）帶來的健康與社會差距，防止未來可能出現的不平等現象。
美國司法部將重新組建仇恨犯罪執法與預防計畫，重點關注亞裔與太平洋島民的仇恨犯罪，啟動社區參與計畫，設立網站說明反亞裔仇恨犯罪，協助社區、研究人員進行犯罪數據統計研究，移除有關仇恨犯罪訊息的語言障礙，增加社區資源、宣導與執法培訓。
此外，將設立線上圖書館，探索亞裔歷史與對美國的貢獻，美國國家科學基金會（National ScienceFoundation）將投資關鍵研究，了解並因應針對亞裔美國人社群的偏見與仇外心理。（編輯：黃自強）1100331
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