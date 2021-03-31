土耳其病例飆升　單日逾3.7萬例創紀錄

（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）土耳其30日通報新增3萬7303起武漢肺炎病例，為去年3月11日疫情爆發以來單日最高。總統艾爾段29日宣布恢復解除近一個月的若干防疫措施，齋戒月全境也將週末宵禁。
衛生部長克扎（Fahrettin Koca）30日表示，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒已在土耳其全境蔓延，占新增病例約75%。根據衛生部30日晚間公布武漢肺炎疫情通報，過去24小時新增3萬7303起病例、155例病故，累計327萬7880例、3萬1385例病歿。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）1日宣布進入「受控之下的常態」，解除諸多防疫措施。由於將近一個月以來確診病例數再度飆升，他29日宣布，非常高風險地區恢復週末全面宵禁措施，全國各地週間深夜繼續維持封鎖。土耳其1日起依感染率和疫苗接種進度將各省區分為低、中、高、非常高風險4級，依風險等級由低至高將各省標成藍、黃、橘、紅色，每10萬人口週確診數介於11至35例的歸類為「藍省」，這個數字高於100例的則歸為「紅省」。衛生部29日公布以4種顏色標示的最新武漢肺炎一週（20至26日）風險等級地圖顯示，81省中的58省屬「紅省」，這些地區涵蓋逾8300萬人口的8成。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段29日也宣布齋戒月防疫措施，包括禁止民眾聚集享用封齋飯和開齋飯、全境實施週末額外宵禁、餐飲業僅限外帶。今年齋戒月期間為4月13日至5月13日。衛生部長克扎30日表示，土耳其採購的450萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發疫苗，其中280萬劑已經到貨，「預計幾天後開打」。他表示，輝瑞疫苗約10天內可悉數到貨。土耳其1月14日起展開大規模疫苗接種工作，截至目前有逾880萬人已接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗首劑，逾670萬人完成兩劑施打。克扎日前表示，5月底前將有1億劑疫苗到貨。（編輯：林憬屏）1100331